- Polscy nauczyciele powinni zarabiać dobrze - powiedziała w "Graffiti" minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. - Cieszę się, że nasze rządy zaczęły się do 30 proc. podwyżki. A w ubiegłym roku była podwyżka 5 proc. - dodała.

Minister zapowiedziała, że w tym roku będzie to 3 proc. - Prowadziliśmy negocjacje z Ministerstwem Finansów. Jest zgoda na tę podwyżkę. Zaplanowano ją już - wyjaśniła Nowacka.

Podwyżki dla nauczycieli. Nowacka: Na ten moment cała budżetówka ma zaplanowane 3 proc.

Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że wynagrodzenia dla nauczycieli powinny rosnąć. - To dla mnie oczywiste - podkreśliła.

- Bardzo bym chciała, aby była podwyżka o 10 proc., ale na ten moment cała budżetówka ma zaplanowane te 3 proc. - dodała Nowacka.

- Nasza deklaracją - jako koalicji rządowej - jest to, aby do końca kadencji wynagrodzenie nauczycieli było powiązane z sytuacją gospodarczą, a nie tylko dobra wola rządzących - zaznaczyła minister.

Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał Nowacką o rezygnację wiceminister Joanny Muchy, która w ministerstwie edukacji zajmowała się programem "Szkoła dla wszystkich". Szefowała także Zespołem do spraw Integracji Edukacyjnej Dzieci będących Obywatelami Ukrainy.

- Bardzo ją cenię. To sprawna polityczka. Ona wie na jakim etapie, jest ten program. Będzie on rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu rządu - powiedziała szefowa MEN. - Tego typu działania (rezygnacja - red.) przed rekonstrukcją rządu są normalne - dodał.

Nowacka o ocenie MEN. "Ostatnie tygodnie to dużo napięcia wokół edukacji"

Prowadzący zapytał minister o niskie oceny pracy jej jako szefa resortu edukacji.

- Ostatnie tygodnie to dużo napięcia wokół edukacji. Nasze działania to realizacja obietnic świeckości, czyli jedna godzina religii na początku lub na końcu zająć - powiedziała. Jak Nowacka dodała, to wpływa na popularność ministra. - Wszystko, co dotyczy Kościoła powoduje takie reakcje - wyjaśniła.

- Wygraliśmy te wybory między innymi dlatego, że obiecaliśmy dowozić takie tematy, jak rozdział Kościoła od państwa - zaznaczyła minister.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od 1 września 2025 r. podwyżek wynagrodzenia o 10 proc. i uchwalenia obywatelskiego projektu noweli Karty nauczyciela. W razie niespełnienia żądań zapowiedziano manifestację 1 września w Warszawie.

Związek domaga się też nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych i uczynienia ich świadczeniem niewygasającym. Chce, by ta nowelizacja weszła w życie także od 1 stycznia 2026 r. Oczekuje także niezwłocznego uchwalenia przygotowywanej przez MEN nowelizacji ustawy Karta nauczyciela i wejścia jej w życie od 1 września 2025 r.