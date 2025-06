Do groźnego wypadku z udziałem dwóch nastolatków doszło w Osieku koło Oświęcimia (woj. małopolskie). Chłopcy wywrócili się jadąc we dwóch na hulajnodze elektrycznej. Z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Jeden z nich - 14-latek znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej.