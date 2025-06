J. D. Vance o słowach Miedwiediewa. "Dziwna odpowiedź"

Vance odniósł się w wywiadzie dla telewizji ABC do wpisu Miedwiediewa, byłego prezydenta i zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, który stwierdził, że po amerykańskim ataku na irańskie obiekty atomowe pewne jest, że kraj ten będzie produkował broń jądrową, i że "wiele krajów jest gotowych bezpośrednio dostarczać Iranowi własne głowice jądrowe".

J. D. Vance skomentował wpis Miedwiediewa: Dziwaczne

- Cóż, po pierwsze, uważam, że to dziwna odpowiedź, ale nie wiem też, czy ten gość przemawia w imieniu prezydenta Putina lub rządu rosyjskiego - powiedział Vance. - Jedną z rzeczy, które wychwyciliśmy w naszych rozmowach z Rosjanami w ciągu ostatnich kilku miesięcy, pomimo naszych licznych nieporozumień z państwem rosyjskim, to że byli oni bardzo konsekwentni i nie chcą, aby Iran uzyskał broń jądrową - dodał.

Vance zaznaczył, że jedną z niewielu rzeczy łączących USA, Chiny i Rosję jest sprzeciw wobec "nuklearnego wyścigu zbrojeń" na Bliskim Wschodzie.

- Więc to, co zrobił prezydent, było bardzo ważne. Pozwolę prezydentowi Putinowi wypowiedzieć się na temat oficjalnego stanowiska Rosji w tej sprawie, ale jestem pewien, że zarówno jeśli chodzi o Rosję, jak i Chiny, a co najważniejsze, oczywiście o nas, to nie chcemy, aby Iran miał broń jądrową - dodał.

W rozmowie z ABC Vance zasugerował, że mimo "poważnych zniszczeń" wyrządzonych przez amerykański atak na trzy obiekty atomowe Iranu, Teheran wciąż posiada zapasy wzbogaconego uranu.

- Będziemy pracować w nadchodzących tygodniach, aby upewnić się, że zrobimy coś z tym paliwem, i to jest jedna z rzeczy, o których będziemy rozmawiać z Irańczykami. Ale wiemy, że oni nie mają już możliwości przekształcenia tego zapasu wysoko wzbogaconego uranu w uran wymagany do produkcji broni jądrowej, a to był naprawdę nasz cel - powiedział wiceprezydent.

Atak USA na Iran. Rosja: Nieodpowiedzialna decyzja

W niedzielę MSZ Rosji potępił amerykański atak na instalacje atomowe Iranu, nazywając go "nieodpowiedzialną decyzją" i wzywając do "zaprzestania agresji i zwiększenia wysiłków w celu stworzenia warunków do powrotu na ścieżkę polityki i dyplomacji".

Kreml poinformował, że Putin obecnie nie planuje rozmowy z Donaldem Trumpem w związku z atakiem USA na Iran, ale taka rozmowa "może zostać szybko zorganizowana".

