Nowy Jork w stanie "wysokiej gotowości" po atakach USA na Iran

Cały stan Nowy Jork został postawiony w stan "wysokiej gotowości" po ataku amerykańskiej armii na cele nuklearne w Iranie. Alert ogłosiła gubernator Kathy Hochul. Policja stanowa została skierowana do patrolowania terenów wokół miejsc kultu religijnego oraz innych potencjalnie zagrożonych miejsc.

- Wszystkie agencje stanowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz inne elementy infrastruktury krytycznej pozostają w stanie podwyższonej gotowości, monitorując ewentualne zagrożenia. W ramach środków ostrożności MTA (metropolitalne władze transportowe) oraz Zarząd Portu wdrożyły procedury ochrony antyterrorystycznej we współpracy z lokalnymi służbami porządkowymi - poinformowała Hochul.

Choć - jak zaznaczyła - dane wywiadowcze nie wskazują na istnienie konkretnych, wiarygodnych zagrożeń dla stanu Nowy Jork, konieczne jest zachowanie czujności ze względu na jego "globalny profil". Policja stanowa została skierowana do patrolowania terenów wokół miejsc kultu religijnego oraz innych potencjalnie zagrożonych miejsc.

- Uważnie śledzimy rozwój sytuacji w Iranie. Z ostrożności wzmacniamy obecność służb w miejscach o znaczeniu religijnym, kulturalnym i dyplomatycznym na terenie całego Nowego Jorku, współpracując przy tym z partnerami federalnymi - dodała Hochul.

Departament Policji Nowego Jorku również zapowiedział zwiększenie liczby funkcjonariuszy w kluczowych punktach miasta.

Amerykańskie bombardowania w Iranie. "Bardzo udane ataki"

Prezydent Donald Trump poinformował w sobotę wieczorem, że USA przeprowadziły "bardzo udane ataki" na obiekty nuklearne w Iranie, w tym zakłady wzbogacania uranu w Fordo.

Natomiast lider mniejszości demokratycznej w niższej Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries - reprezentujący Nowy Jork - skrytykował decyzję prezydenta. Podkreślił, że "ryzyko wybuchu wojny dramatycznie wzrosło".

- Prezydent Trump wprowadził opinię publiczną w błąd co do swoich zamiarów, nie wystąpił do Kongresu o zgodę na użycie siły militarnej i naraża kraj na uwikłanie w potencjalnie katastrofalny konflikt na Bliskim Wschodzie - oświadczył Jeffries, którego cytuje NBC News.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi poinformował na platformie X, że zwołuje na poniedziałek nadzwyczajne posiedzenie Rady Gubernatorów jego Agencji w związku z atakami USA na instalacje nuklearne w Iranie.

osg/ anw / Polsatnews.pl / PAP