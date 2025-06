Kolejne tony złota w skarbcu NBP. Nowe zakupy prezesa Glapińskiego

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych na koniec maja.

Wynika z nich, że na koniec miesiąca maja w posiadaniu NBP było ponad 16,57 mln uncji złota o wartości przeszło 204,89 mld zł. W stosunku do końca kwietnia w zasobach NBP przybyło 200 tys. uncji złota, a jego wartość wzrosła o ponad 2,6 mld zł.

Pokaźne zasoby złota NBP. W skarbcu kruszec o wartości ponad 200 mld złotych

W przeliczeniu na euro wartość złota w posiadaniu NBP na koniec maja wyniosła przeszło 48,2 mld euro, a w dolarach – przeszło 54,58 mld.

ZOBACZ: Ogromne podwyżki w NBP. Adam Glapiński otrzyma dodatkowo dziesiątki tysięcy

16,57 mln uncji złota to ok. 515,5 ton. Na początku maja prezes NBP Adam Glapiński informował, że w posiadaniu NBP jest ponad 509,3 tony złota. To oznacza, że NBP w maju dokupił ok. 6,2 tony złota.

WIDEO: Kłótnia prezydenta z premierem? Zandberg o kulisach RBN Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

osg / mjo / Polsatnews.pl / PAP