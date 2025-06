W sprawie protestów wyborczych dokładne ich zbadanie to maksimum możliwości państwa - uważa Adam Jarubas. - Natomiast nie idźmy dalej, bo tak naprawdę możemy doprowadzić do wojny domowej - dodał wiceszef PSL, pytany o podważanie podstaw działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.

W "Gościu Wydarzeń" Adam Jarubas mówił o protestach wyborczych i procedurze ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach prezydenckich. - Jeśli mamy wierzyć dalej, po obu stronach, że głosowanie ma sens (…), to trzeba to wyjaśnić. Wierzę w to, że do sierpnia zostanie to zrobione - zaznaczył.

Dodał, że głosy powinny być przeliczone tam, gdzie pojawiają się wątpliwości. Grzegorz Kępka zwrócił uwagę na sugestię premiera Donalda Tuska odnośnie uznawania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Chodzi o wypowiedź z piątkowej konferencji prasowej, podczas której szef rządu przyznał, że nie ma pomysłu jak ustawowo rozwiązać sprawę wątpliwości wobec izby. Przypomniał też, że Andrzej Duda zawetował ustawę, według której o ważności wyborów prezydenckich miałby decydować Sąd Najwyższy w składzie 15 najstarszych stażem sędziów.

- Panie prezydencie, proszę wycofać weto. To będzie oznaczało, że jutro będziemy mieli sędziów Sądu Najwyższego, których decyzje wszyscy bez problemu zaakceptujemy - zaapelował Tusk.

Scenariusz "wojny domowej". Adam Jarubas ostrzega

Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w "Gościu Wydarzeń" zwrócił uwagę, że mimo wątpliwości wobec izby, organ orzekał o ważności wyborów w 2023 roku. - Uważam, że po stronie policzenia głosów, policzenia wszystkich nieprawidłowości zrobić maksymalnie dużo, żeby to było jasne. Natomiast nie idźmy dalej, bo tak naprawdę możemy doprowadzić do wojny domowej - stwierdził Adam Jarubas.

- Moim zdaniem, Polacy wybrali prezydenta czy się to komuś podoba, czy nie. Mamy z jednej strony sceny politycznej rząd, z drugiej prezydenta. Zadaniem obu, opisanym w konstytucji, jest współdziałanie w interesie bezpieczeństwa Polski - dodał polityk.

Europoseł zwrócił też uwagę, że politycy powinni mieć świadomość zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnych działań wobec procesu wyborczego. - Po obu stronach powinna być ta świadomość, że w warunkach, kiedy jest realna wojna za naszą wschodnią granicą, my nie możemy fundować sobie wojny między sobą. Zazwyczaj przegrywaliśmy nie wtedy, kiedy nasi wrogowie byli jakoś wyjątkowo mocni, ale kiedy my byliśmy wewnętrznie skłóceni - podsumował wiceszef PSL.

