Donald Trump może kontrolować Gwardię Narodową - stwierdził w swoim orzeczeniu amerykański sąd apelacyjny. Skargę w tej sprawie złożył wcześniej gubernator Kalifornii Gavin Newsom, który zarzucił prezydentowi, że bezprawnie rozmieszcza oddziały do walki z protestującymi. - Prezydent nie jest królem i nie stoi ponad prawem - skomentował decyzję sądu gubernator.

Amerykański sąd apelacyjny w czwartkowym orzeczeniu stwierdził, że prezydent USA Donald Trump może kontynuować kontrolę nad jednostkami Gwardii Narodowej m.in. w Los Angeles, pomimo tego, że sprzeciw w tej sprawie wyraził gubernator Kalifornii Gavin Newsom.

Przywódca podjął w ostatnim czasie decyzję o użyciu Gwardii Narodowej do stłumienia protestów, które wybuchły w Los Angeles w związku z zaostrzeniem prawa migracyjnego.

Donald Trump ze zgodą sądu. Może dalej kontrolować Gwardię Narodową

Trzyosobowy skład sędziowski Sądu Apelacyjnego dla Dziewiątego Okręgu Stanów Zjednoczonych napisał w orzeczeniu, że "niewydanie przez Trumpa nakazu federalizacji bezpośrednio przez gubernatora Kalifornii nie ogranicza jego zgodnego z prawem uprawnienia do powołania Gwardii Narodowej".

Zaznaczono przy tym, że Newsom nie miał uprawnień do zawetowania decyzji Trumpa, nawet jeśli administracja prezydenta nie dopełniła wymogu koordynacji z gubernatorem.

Orzeczenie dotyczy przejęcia kontroli przez prezydenta Donalda Trumpa nad Gwardią Narodową i rozmieszczenia jej oddziałów w Kalifornii wbrew woli gubernatora Gavina Newsoma. Do walki z protestującymi przywódca wysłał także 700 żołnierzy piechoty morskiej.

Donald Trump komentuje orzeczenie sądu. "To wspaniała decyzja"

Do orzeczenia sądu apelacyjnego Donald Trump odniósł się za pośrednictwem wpisu na platformie Truth Social. "To wspaniała decyzja dla naszego kraju i będziemy nadal chronić i bronić praworządnych Amerykanów" - napisał.

"To coś znacznie większego niż Gavin, ponieważ w całych Stanach Zjednoczonych, jeśli nasze miasta i nasi ludzie potrzebują ochrony, to my jesteśmy tymi, którzy im ją zapewnią" - podkreślił przywódca, uderzając w gubernatora Kalifornii.

"Prezydent nie jest królem i nie stoi ponad prawem. Będziemy kontynuować nasze wyzwanie wobec autorytarnego wykorzystywania przez prezydenta Trumpa amerykańskich żołnierzy przeciwko naszym obywatelom" - napisał z kolei na platformie X Newsom.

