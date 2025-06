Erupcja wulkanu na rajskie wyspie. Paraliż komunikacyjny

Do erupcji doszło we wtorek. Położony na wyspie Flores wulkan Lewotobi Laki-Laki wyrzucił z siebie słup popiołu wysokości ponad 11 km - poinformowała indonezyjska agencja wulkanologiczna.

Wybuch wulkanu. Odwołane loty na Bali

Nie ma informacji o ofiarach. Władze wprowadziły najwyższy stopień alertu i zaleciły mieszkańcom, by unikali przebywania w odległości mniejszej niż siedem kilometrów od wulkanu.

W związku z gęsta chmurą popiołu odwołano lub opóźniono kilkadziesiąt lotów na popularną turystyczną wyspę Bali.

Wśród linii lotniczych, które odwołały loty na i z Bali, są: Air India, Air New Zealand, Jetstar, Juneyao Airlines, Singapore Airlines i Virgin Australia.

Groźny wulkan. W przeszłości zebrał ofiary

Lewotobi Laki-Laki jest wulkanem bliźniaczym, czyli posiadającym dwa stożki. Lewotobi Laki-Laki (w jęz. indonezyjskim "mężczyzna") to stożek aktywniejszy, ale niższy. Drugi nazywa się Perempuan ("kobieta") i ma wysokość 1703 m n.p.m.

Podczas kilkukrotnej erupcji wulkanu w listopadzie 2024 roku zginęło dziewięć osób, a tysiące zostały zmuszone do ucieczki.

Szef indonezyjskiej agencji geologicznej Muhammad Wafid ostrzegł, że w razie ulewnych deszczy może dojść do powodzi popiołowych. Do mieszkańców zaapelowano też o noszenie na twarzy maseczek, by chronić się przed pyłem wulkanicznym.

Według służb ratunkowych ewakuowano co najmniej jedną wioskę, a w kilku spadł deszcz popiołu.

