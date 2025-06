GIS ostrzega przed produktem z IKEI. "Nie używaj"

Popularny kuchenny gadżet znanej marki może okazać się zagrożeniem dla zdrowia. GIS ostrzega przed używaniem wyciskacza do czosnku IKEA VARDEFULL. Jak się okazuje, w trakcie użytkowania może on wydzielać drobne kawałki metalu.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że na podstawie danych z systemu RASFF wykryto niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem wyciskacza do czosnku IKEA 365+ VARDEFULL (nr artykułu: 201-521-58). W trakcie użytkowania może dochodzić do odłamywania się drobnych kawałków metalu, które mogą dostać się do potrawy i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Zagrożenie dotyczy produktów oznaczonych numerami produkcji od 2411 do 2522, które zostały wyprodukowane w Chinach i wprowadzone na polski rynek przez firmę IKEA Retail Sp. z. o. o. z siedzibą w Raszynie.

Masz ten wyciskacz do czosnku? Natychmiast przestań go używać!

GIS zaleca natychmiastowe zaprzestanie używania wspomnianego modelu wyciskacza.

Posiadasz ten niebezpieczny produkt? Sprawdź, co należy zrobić

Sprawdź, czy posiadasz wyciskacz IKEA 365+ VARDEFULL o numerze 201-521-58.

Jeśli tak, sprawdź numer produkcji. Jeśli mieści się w zakresie 2411-2522 - nie używaj go

Skontaktuj się z IKEA w celu uzyskania informacji o możliwości zwrotu lub wymiany produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z dystrybutorem nadzorują proces wycofywania produktu z rynku, aby zminimalizować ryzyko dla konsumentów.

Kinga Kania/m/ / GIS / Polsatnews.pl