W ciągu kolejnych kilkudziesięciu godzin ma rozpocząć się ewakuacja Polaków z objętego działaniami wojennymi Izraela. Henryka Mościcka-Dendys wiceszef MSZ podczas konferencji poinformowała, że akcja zostanie przeprowadzona drogą lądową aż do stolicy Jordanii, gdzie ewakuowani wsiądą na pokład samolotu rządowego i odlecą do Warszawy.

W poniedziałek rano w siedzibie MSZ zebrał się zespół zarządzania kryzysowego. - Przestrzeń powietrzna nad Izraelem pozostaje zamknięte, co utrudnia wszelkie akcje ewakuacyjne - powiedziała Mościcka-Dendys.

- Ewakuacja obywateli polskich dotyczyć będzie tylko Izraela. Prostuję wszelkie doniesienia, jakie się pojawiał w mediach jakoby miała dotyczyć całego regionu czy innych krajów - zaznaczyła.

Ewakuacja z Izraela. Drogą lądową do Jordanii

- Otwarta jest droga lądowa przez Jordanię, więc rozważamy, a właściwie wdrożyliśmy scenariusz ewakuacji obywateli polskich, którzy utknęli w Izraelu przez Amman. Nad tym obecnie pracujemy - zastrzegła wiceminister.

Dodała, że "będziemy gotowi w ciągu następnych kilkudziesięciu godzin". Dopytywana przez dziennikarzy doprecyzowała, że akcja ewakuacyjna powinna rozpocząć się w ciągu 48 godzin.

Operacja ma dotyczyć tych, którzy "utknęli w Izraelu jako turyści, albo pobytach krótkoterminowych". - Chciałabym podkreślić, że do tego momentu żadne z państw europejskich nie podjęło decyzji o ewakuacji swoich obywateli. (...) Polska stara się nie wywołać "efektu kuli śniegowej" i nie podkręcać napięć, bo sytuacja jest niezwykle delikatna - mówiła.



Zaznaczyła, że ewakuowanych ma być około 200 osób.

Komercyjna ewakuacja. Rzecznik MSZ zaprzecza

Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że ewakuacja z Izraela polskich obywateli, którą przeprowadzi rząd, jest bezpłatna.

- Wczoraj pojawiła się informacja medialna o tym, że nasz konsul honorowy, który ma biuro podróży, oferuje taką możliwość wyjazdu, pracuje nad tym na zasadach komercyjnych. My nie możemy nikomu zabraniać, żeby takie oferty składał. On bardzo długo pracuje w branży turystycznej, natomiast podkreślałem to wielokrotnie, konsul honorowy to nie jest akurat, w przypadku organizacji takiej akcji, to nie jest MSZ - powiedział Wroński.

Podkreślił, że resort nie organizuje, żadnych komercyjnych ewakuacji.