Milion przed trzydziestką? Steve Siebold zdradza, jak myślą milionerzy

Kluczem do uzyskania niezależności finansowej jest odpowiednie myślenie, a następnie konsekwentne realizowanie swoich założeń. Autor bestsellerowej książki "Jak Myślą Bogaci" zdradził kilka tajemnic.

Oszczędzaj i inwestuj. Dywersyfikuj źródła dochodów

Na każdym etapie życia można oszczędzać. Niezależnie, jak duża to będzie kwota, warto to zrobić. Takie oszczędzanie jest kluczem do uzyskania niezależności finansowej. Oczywiście pieniądze nie powinny być składowane na koncie. Galopująca inflacja i zawirowania gospodarcze sprawiają, że tracą one na wartości. Oszczędzaj po to, aby inwestować, jednak rób to z głową. Nadwyżki finansowe warto inwestować w:

swoją edukację

giełdę

fundusze inwestycyjne

złoto

srebro

nieruchomości

ZOBACZ: Uśmiech to ich drugie imię. Te znaki zodiaku mają w sobie najwięcej poczucia humoru

Wybierz odpowiednią drogę dla siebie. Pamiętaj jednak, że rynek często jest nieprzewidywalny. Zgubnym może być skupienie się na jednym źródle dochodów. Eksperci rekomendują dywersyfikację. Oznacza to, że kapitał powinien być inwestowany w kilka instrumentów finansowych. Dzięki temu portfel inwestycyjny jest bardziej elastyczny i mniej podatny na jakiekolwiek wahania. Jeżeli jedno źródło słabnie, to drugie może pójść do góry, co równoważy ewentualne straty.

Warto czerpać od ludzi sukcesu

Każdy z nas ma osoby, które mogą być dla nich inspiracją. Nie musimy ich znać. Mogą to być biznesmeni, którzy osiągnęli wielkie sukcesy. Warto od nich czerpać i uczyć się na ich błędach. Sięgać po biografie i kursy, korzystać ze spotkań stacjonarnych z przedsiębiorcami, uczyć się od bardziej doświadczonych. Pozwoli to uniknąć wielu potknięć.

ZOBACZ: Polacy wskazali w badaniu wymarzony zawód dla ich dzieci

Osoby, które chcą zarobić pierwszy milion powinny się skupić na tym, jak zarobić... 10 milionów. Watro podnosić swój sufit, dzięki czemu dużo łatwiej będzie osiągnąć założenia biznesowe. Należy być ambitnym i nie zatrzymywać się na pierwszych trudnościach. Upór i stawianie sobie ambitnych celów to jedna z cech charakterystycznych ludzi sukcesu.

Wizualizacja sukcesu

Autor książki radzi, by stawiać przed sobą realne cele, a następnie wizualizować sobie ich realizację. Tak właśnie myślą ludzie sukcesu, którzy duże pieniądze zarobili w młodym wieku. Koncentrowali się na zysku i szukali sposobów na podniesienie swoich zarobków w długoterminowej perspektywie. Budowali kapitał, przychody i w efekcie ich sukces stał się faktem, a nie tylko wyobrażeniem.

ZOBACZ: Masz je w domu? Te książki mogą być warte fortunę, nawet 180 tys. zł za egzemplarz

Tak właśnie myślą milionerzy. Co jeszcze robią, aby osiągnąć sukces? Przede wszystkim odpowiednio myślą o pieniądzach i ich zarabianiu. Do tego realizację celu stawiają ponad krótkie przyjemności i drogie zabawki, przynajmniej do momentu, gdy nie wejdą na szczyt.

red. / polsatnews.pl