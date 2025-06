Znany włoski piosenkarz Al Bano ogłosił w niedzielę, że 20 czerwca wystąpi w Sankt Petersburgu na koncercie na rzecz pokoju. Jak powiedział agencji Ansa, nie boi się protestów we Włoszech i krytyki pod swoim adresem.

W wypowiedzi dla Ansy 82-letni piosenkarz, który przed agresją Rosji na Ukrainę wiele razy wystąpił w Moskwie, oświadczył, że nie obawia się zarzutów, że jest przyjacielem Władimira Putina.

- Ja jestem przyjacielem tych, którzy rozumieją rzeczownik: pokój - stwierdził artysta.

Dodał: "Ci, którzy kochają pokój, powinni podejmować także takie działania".

Al Bano poinformował, że zaprosił na koncert znaną włoską piosenkarkę Ivę Zanicchi, która również przyjedzie.

Wcześniej falę krytyki we Włoszech wywołała podróż byłego znanego piłkarza klubu AS Roma i reprezentacji kraju Francesco Tottiego do Moskwy na komercyjną imprezę zorganizowaną przez rosyjską firmę bukmacherską.

