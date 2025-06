Filmy z nieprofesjonalnie przeprowadzonej akcji policjantów z Bolkowa (woj. dolnośląskie) obiegły sieć i stacje telewizyjne. Na oczach przypadkowych świadków mundurowi próbowali zatrzymać kierowcę skradzionego auta - w taki sposób, że jeden z nich został ranny. "Państwo w Państwie" przypomina, że to kolejne zdarzenie z udziałem policji z tego miasta. Wcześniej funkcjonariusze mieli dusić 19-latka.

Właściciel niedawno skradzionego samochodu, korzystając z nadajnika GPS, wyśledził swój pojazd - był zaparkowany, jak gdyby nigdy nic, przy supermarkecie. W czwartek powiadomił policję i czekał na przyjazd funkcjonariuszy. Gdy ci podjechali radiowozem od strony bagażnika, by zablokować kierowcy poszukiwanego auta możliwość ucieczki, rozpoczął się dramat.

Na domiar złego, w samochodzie znajdowały się też kobieta oraz dziecko. Nagle kierowca odpalił silnik i gwałtownie ruszył na wstecznym, uderzając w radiowóz. Następnie próbował wydostać się z pułapki, uderzając tym razem w sklep oraz inne zaparkowane pojazdy. Udało mu się ustawić samochód równolegle do radiowozu.

Kuriozalna akcja policji z Bolkowa przy sklepie. To kolejny incydent z jej udziałem

Wówczas padły strzały - policjant został raniony rykoszetem w nogę. Chaos narastał. Krzyki i groźby mundurowych oraz użyty gaz pieprzowy nie pomagały. Mężczyzna zdołał uciec, lecz kilkadziesiąt metrów dalej wjechał do rzeki, gdzie udało się go zatrzymać. Samochód zabezpieczono.

To już kolejna taka sytuacja z udziałem policji w dolnośląskim Bolkowie. Niedawno "Państwo w państwie" poruszało sprawę Dominika Dołoszyńskiego. 19-letni kierowca został zatrzymany podczas kontroli drogowej, która przerodziła się w dramatyczne zdarzenie. Młody kierowca twierdził, że funkcjonariusze byli agresywni, użyli gazu pieprzowego i chwytu duszącego, co doprowadziło do utraty przytomności.

- Nagle, od tyłu, policjant zaczął mnie po prostu dusić – relacjonował Dominik Dołoszyński. Sprawa trafiła do prokuratury z podejrzeniem przekroczenia uprawnień przez policjantów. Z informacji dostępnych redakcji wynika, że przesłano już akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

W najbliższym odcinku programu "Państwo w Państwie" Przemysław Talkowski z zespołem ekspertów przyjrzy się szczegółowo tym wydarzeniom. Zadamy trudne pytania i zastanowimy się nad tym, jakie kroki podjąć, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Zapraszamy do Polsatu i Polsat News w niedzielę o 19:30.

