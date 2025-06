Zapalenie płuc, COVID-19 czy nawet "zwykłe" przeziębienie wiążą się z ryzykiem poważnych powikłań. Mogą one dotyczyć m.in. serca, zwiększając zagrożenie zawałem. Aby lepiej ocenić skalę ryzyka, naukowcy opracowali proste narzędzie, które może uratować zdrowie, a nawet życie.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia choroby układu krążenia odpowiadają za 40 proc. zgonów w Polsce. Jednym z takich schorzeń jest zawał serca, który może być następstwem ostrej infekcji układu oddechowego.

Pexels Naukowcy opracowali test przewidujący zawał serca - oto ich wnioski

Zawał serca. Ryzyko rośnie po przeziębieniu

Zespół badaczy z brytyjskich uczelni: Uniwersytetu Oksfordzkiego i London School of Hygiene - przeanalizował dane ponad sześciu milionów pacjentów z lat 1999-2019. Skupiono się na wynikach osób w wieku co najmniej 40 lat, które wcześniej nie miały problemów sercowo-naczyniowych, a rozpoznano u nich ostrą infekcję dróg oddechowych.

ZOBACZ: Taką dietę warto mieć po czterdziestce, by długo cieszyć się zdrowiem. Spowalnia starzenie

Ustalono, że nawet pozornie łagodne choroby, takie jak przeziębienie czy grypa, mogły czterokrotnie zwiększyć ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w ciągu 28 dni - poinformowano w branżowym czasopiśmie "Lancet".

Analizując statystyki, zespół opracował praktyczne narzędzie: wskaźnik DASHI. Jego nazwa to akronim, utworzony z pierwszych liter czynników ryzyka:

cukrzycy (diabetes)

wieku (age)

palenia tytoniu (smoking)

niewydolności serca (heart failure)

rodzaju infekcji (infection)

W każdym z tych czynników przewidziano określoną liczbę punktów (np. 4 za wiek 80+, 1 za palenie, 1 za cukrzycę). Maksymalnie badanemu można było przydzielić 11 punktów. Najwyższy rezultat oznaczał, że prawdopodobieństwo wystąpienia takich dolegliwości jak zawał serca, jest na poziomie ponad 35 proc. (0 punktów oznacza zagrożenie rzędu 0,04 proc.).

Autorzy testu podkreślają, że ich narzędzie osiągnęło bardzo dobrą skuteczność prognostyczną i nie wymaga specjalistycznych badań. Opiera się na danych, które zna lekarz rodzinny pacjenta.

Odporność seniora. Jak można sobie pomóc?

Rozwiązanie to może okazać się szczególnie przydatne dla seniorów. Wraz z wiekiem odporność maleje, a osłabiony organizm gorzej radzi sobie z infekcjami i ich powikłaniami. Ignorowanie duszności, gorączki czy osłabienia może mieć bardzo poważne konsekwencje.

ZOBACZ: Skutki picia soku z kiszonej kapusty. Jak wpływa na organizm seniora?

Osoby starsze powinny pamiętać również o profilaktyce. Kilka prostych zasad może pomóc ograniczyć ryzyko infekcji:

warto zaszczepić się przeciw grypie (szczepienie może chronić przed zakażeniem, ale i przed jego powikłaniami)

należy regularnie i dokładnie myć ręce

w miarę możliwości unikać zatłoczonych, słabo wentylowanych pomieszczeń

Bardzo ważne jest również codzienne wspieranie odporności. Dieta seniora powinna być bogata w warzywa i owoce (zawierające m.in. witaminę C i przeciwutleniacze), zdrowe tłuszcze oraz chude mięso. Nie można zapominać o dostosowanej do wieku aktywności fizycznej, regularne spacery to dobry początek. Seniorzy powinni również zadbać o odpowiednią jakość snu. Zaleca się 7-8 godzin odpoczynku.

WIDEO: "Platforma powinna zrobić casting jak PiS". Joanna Mucha o wyborach prezydenckich Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl