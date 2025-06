Według ustaleń Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, do włamania i kradzieży doszło w nocy z 29 na 30 maja.

- Policjanci ustalili, że skradzione zostały dwa rogi nosorożca o wartości 75 tys. euro. Czynności trwają - powiedziała dziennikarzom mł. asp. Jadwiga Śmietana.

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie powiedział, że były to oryginalne eksponaty z przełomu XIX i XX w. Zaznaczył, że handel rogami nosorożca jest nielegalny. - Jeśli ktoś oferuje coś takiego, to na czarnym rynku - wskazał.

Zuchwała kradzież w muzeum. Zniknęły rogi nosorożca

Handel rogami nosorożca jest nielegalny na podstawie zapisów konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, czyli tzw. konwencji waszyngtońskiej lub CITES (convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora). Została ona sporządzona w latach 70. XX w. W Polsce obowiązuje od 1990 r.

Rogi nosorożca są powszechnie uważane za afrodyzjak. Jako lek są wykorzystywane w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie mieści się w dawnej rezydencji magnackiej. Do końca II wojny światowej należała ona do książąt Hochberg von Pless, dla których polowania były jedną z ważnych rozrywek. Hans Heinrich XI miał tytuł wielkiego łowczego królestwa pruskiego. W XIX w. sprowadził na swoje dobra żubry.

osg / Polsatnews.pl / PAP