Trzymali w domu majątek. Nagle stracili wszystko

Rodzina z powiatu wschowskiego straciła 1,4 mln w gotówce. Pieniądze trzymano w domu, do którego wdarł się złodziej. Poszukiwania sprawcy rozszerzono na całe województwo.

W sobotę podczas włamania do jednego z domów jednorodzinnych w powiecie wschowskim (woj. lubuskie) sprawca ukradł 1,4 mln złotych w gotówce, po czym rozpoczął ucieczkę w kierunku zachodniej granicy Polski.

Lokalni policjanci po otrzymaniu zawiadomienia rozpoczęli akcję poszukiwawczą na terenie całego województwa.

Poszukiwania w całym województwie. Wpadła przypadkiem

W sprawę włączyli się mundurowi z Zielonej Góry, którzy wraz z kolegami ze Wschowy przystąpili do działań. Tego samego dnia wieczorem funkcjonariusz z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Policyjnych, Granicznych i Celnych w Świecku w czasie powrotu do domu po zakończonej służbie zauważył poszukiwane auto. Kierująca została ujęta w czasie postoju na stacji paliw i przekazana policji z Krosna Odrzańskiego.

W czasie akcji odnaleziono część zrabowanego majątku, pozostała gotówka została bowiem wcześniej przez nią spakowana do walizki i ukryta. Po odnalezieniu pieniędzy przekazano je właścicielowi.

Podejrzana została przetransportowana do Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. Kobieta usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi jej do 10 lat więzienia.

