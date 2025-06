Były członek zarządu Orlenu zatrzymany. Akcja ABW

Do zatrzymania Michała R. doszło w środę. - Prokuratura Regionalna w Warszawie na bieżąco będzie informować o kolejnych działaniach w tej sprawie - zaznaczył prok. Martyniuk.

ZOBACZ: "Czerwone korale w komisji". Do Sądu Najwyższego wpłynęły pierwsze protesty wyborcze

Śledztwo ws narażenia Orlenu na miliardową stratę

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczy wyrządzenia spółkom OTS Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 mln dolarów, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 mld zł w wyniku zawarcia od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej.

ZOBACZ: NIK krytycznie o fuzji Orlenu i Lotosu. "Brak uzasadnienia ekonomicznego"

Równolegle do akt sprawy wpłynęło zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z działaniem na szkodę spółek OTS i Orlen i kwestia ta także została objęta prowadzonym śledztwem.

NIK o nieprawidłowościach ws. fuzji Orlenu z Lotosem

Przypomnijmy, że w kwietniu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała obszerny raport ws. fuzji Orlenu z Lotosem. Tam również miało dojść do niegospodarności.

- Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że fuzja tych dwóch gigantów przemysłu naftowego od początku nie miała solidnego uzasadnienia ekonomicznego - powiedział szef NIK Marian Banaś.

Szef NIK przypomniał, że PKN Orlen na wniosek Komisji Europejskiej "zastosował środki zaradcze", które "miały na celu ograniczenie dominującej pozycji nowego podmiotu na rynku".

ZOBACZ: Raport NIK ws. Orlenu. Marian Banaś podał datę

- Orlen musiał sprzedać część aktywów Grupy Lotos. Kluczowym punktem naszych ustaleń jest fakt, że transakcji tej dokonano za kwotę o 5 mld złotych poniżej ich wartości rynkowej. Taka niegospodarność zarządu szkodzi interesom polskiej gospodarki - tłumaczył Banaś.

Ponadto powiedział, że Orlen, "by nadać transakcji pozory opłacalności, podczas prezentacji wyników fuzji uwzględniał przyszłe, niepewne synergie o wartości 10 mld złotych". - Prognozy te były błędne. Wprowadziło to w błąd opinię publiczną oraz akcjonariuszy - mówił Banaś.