Rozpoczęła się druga tura wyborów prezydenckich 2025. Aby móc oddać swój głos, każdy obywatel musi mieć przy sobie dokument pozwalający na potwierdzenie tożsamości. Nowością w tegorocznych wyborach jest możliwość wykorzystania aplikacji mObywatel do weryfikacji danych osobowych. Jakie dokumenty zostaną uznane za wystarczające w dniu głosowania? Oto najważniejsze informacje.

Zgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.), każdy wyborca chcący zagłosować w lokalu wyborczym musi potwierdzić swoją tożsamość dokumentem zawierającym zdjęcie oraz podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko. Do dokumentów honorowanych przez komisje wyborcze należą:

dowód osobisty - podstawowy dokument tożsamości obywateli RP, wydawany zgodnie z przepisami Ustawy o dowodach osobistych z 6 sierpnia 2010 r. Dokument ten musi być aktualny i czytelny w dniu wyborów;

paszport - dokument podróżny wydawany przez polskie władze na podstawie Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. Często używany przez wyborców głosujących poza granicami kraju;

prawo jazdy - chociaż nie jest to typowy dokument tożsamości, to spełnia swoje zadanie podczas wyborów, o ile zawiera fotografię oraz dane osobowe. Wydawany jest zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r.;

legitymacja studencka - jeśli zawiera aktualne zdjęcie, numer PESEL, imię i nazwisko, również może posłużyć jako potwierdzenie tożsamości w lokalu wyborczym. Dokument ten podlega regulacjom Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.

Dodatkowo, w niektórych przypadkach honorowane są również legitymacje służbowe (np. policyjne lub straży granicznej), pod warunkiem że zawierają wymagane dane i fotografię. Warto jednak pamiętać, że ich akceptacja zależy od indywidualnej decyzji obwodowej komisji wyborczej.

mDowód jako alternatywa weryfikacji tożsamości

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1272), od niedawna możliwe jest okazanie cyfrowego dowodu osobistego - tzw. mDowodu - dostępnego w aplikacji mObywatel. W tegorocznych wyborach rozwiązanie to po raz pierwszy zostało w pełni wdrożone, umożliwiając szybką i bezpieczną identyfikację wyborców przy pomocy telefonu.

Aplikacja mObywatel (działająca na systemach Android i iOS) pozwala na wyświetlenie cyfrowej wersji dokumentu, którą można pokazać członkom komisji wyborczej. Należy jednak pamiętać, że mDowód funkcjonuje wyłącznie w Polsce - osoby głosujące za granicą muszą wciąż posługiwać się tradycyjnym dowodem osobistym lub paszportem.

Zmiana miejsca głosowania - jakie dokumenty są wymagane?

Osoby, które zamierzają głosować poza miejscem swojego zameldowania, muszą przygotować się na dodatkowe formalności. Do dnia 29 maja 2025 r. możliwe było:

zgłoszenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranej gminie - wniosek należało złożyć osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem platformy gov.pl (profil zaufany). W dniu wyborów konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego lub mDowodu;

uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania - dokument ten umożliwia oddanie głosu w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub poza jego granicami. Wniosek należało złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca był ujęty w rejestrze. W głosowaniu wymagane będzie zarówno zaświadczenie, jak i dokument tożsamości (dowód lub mDowód).

W przypadku głosowania za granicą należy także dopisać się do spisu wyborców w danym konsulacie lub przedstawić zaświadczenie.

Wniosek? Niezależnie od tego, czy korzystasz z tradycyjnego dokumentu, czy nowoczesnej aplikacji mObywatel - najważniejsze to mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. To podstawowy warunek, by móc oddać głos w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025.

red. / polsatnews.pl