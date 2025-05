W niedzielę 1 czerwca od godziny 7 rano Polacy ruszą do urn, by wziąć udział w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025. Choć proces głosowania jest prosty i z reguły sprawny, niektóre pory dnia wiążą się z większym ruchem w lokalach wyborczych. Kiedy najlepiej udać się do lokalu wyborczego, by uniknąć tłumów?