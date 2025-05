Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2025 przeszła do historii z uwagi na wyrównaną rywalizację kandydatów i rekordową frekwencję - 67,31 proc. To najwyższy wynik w I turze w historii III RP. Choć średnia ogólnokrajowa imponuje, to nie we wszystkich województwach odnotowano równie duże zaangażowanie. Różnice między regionami sięgały nawet kilkunastu punktów procentowych.