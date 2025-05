W niedzielę, 1 czerwca 2025 r., Polacy wybiorą nowego prezydenta kraju. W szranki staną politycy, którzy zdobyli największe poparcie w I turze: Rafał Trzaskowski (31,36 proc. głosów) i Karol Nawrocki (29,54 proc.).

Każdy z nich liczy na mobilizację swojego elektoratu. Lokale będą czynne od godziny 7 do 21. Nawet będąc z dala od miejsca zamieszkania, można oddać głos na popieranego kandydata. Pozostaje jednak coraz mniej czasu, by dopełnić formalności.

II tura wyborów. Jak zagłosować poza domem?

O kluczowych terminach przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. W komunikacie PKW podkreślono, że jeśli obywatel zawnioskował o zmianę miejsca głosowania przed I turą, również w II turze zostanie uwzględniony w uprzednio wskazanym spisie wyborców. Nie oznacza to jednak, że udział w głosowaniu jest automatycznie zapewniony. Konieczne może być uzyskanie specjalnego zaświadczenia lub złożenie odpowiedniego wniosku.

Ten pierwszy dokument odbiera się w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Już przed I turą można było poprosić o kolejny egzemplarz na ponowne głosowanie. Nie ma jednak przeszkód, by postarać się o niego na decydujące polityczne starcie. Najpóźniej można to zrobić do dziś, a więc do 29 maja.

Po otrzymaniu pisma zyskuje się prawo wrzucenia karty do urny w każdym lokalu. Lepiej go jednak dobrze pilnować. Ponowne uzyskanie zaświadczenia nie jest możliwe, a jego nieposiadanie oznacza brak możliwości oddania głosu.

W przypadku zmiany miejsca głosowania należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy właściwym dla lokalizacji, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów. Można to zrobić również za pośrednictwem serwisu gov.pl. Tu także terminem granicznym jest 29 maja.

Wybory prezydenckie 2025. Głosowanie za granicą

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina także zasady obowiązujące obywateli przebywających poza granicami kraju. Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, należało złożyć podpisany wniosek w formie papierowej do właściwego terytorialnie konsula. To jedyny sposób na udział w głosowaniu. Możliwość dopisania się do spisu wyborców była dostępna do 27 maja.

Warto przy tym pamiętać, że lokale wyborcze w niektórych krajach, zwłaszcza w obu Amerykach, zostaną otwarte już 31 maja, a nie 1 czerwca, jak ma to miejsce w Polsce.

Brak dopełnienia wymaganych formalności sprawi, że osoba chętna do oddania głosu nie będzie mogła tego zrobić. Głosowania nie umożliwi również brak dokumentu tożsamości. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Akceptowany jest także cyfrowy mDowód w aplikacji mObywatel. To coraz powszechniej stosowana forma identyfikacji, która pozwala spełnić obywatelski obowiązek.

red. / Polsatnews.pl