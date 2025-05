Miasto zachęca do udziału w wyborach. 100 tys. zł dla osiedla z najwyższą frekwencją

- Głosowanie to wielkie święto demokracji. Z jednej strony przywilej, z drugiej obowiązek. To moment, kiedy każdy z nas może wypowiedzieć się, w jakim kierunku podąży nasze państwo, a co za tym idzie - poniekąd, jaka będzie przyszłość naszego miasta - powiedział Klimaszewski.

Jak podkreślił, osiedle, w którym będzie najwyższa frekwencja, otrzyma z budżetu miasta 100 tys. zł.

Wybory prezydenckie. 100 tys. zł dla osiedla z najwyższą frekwencją

Z danych PKW wynika, że w pierwszej turze w Bielsku-Białej frekwencja wyniosła 70,41 proc. Najwyższa była w jednym z obwodów w dzielnicy Kamienica - 79,77 proc., a także w dwóch w Starym Bielsku: 76,96 i 77,12 proc. W całym kraju do urn poszło 67,31 proc. uprawnionych.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę.

osg / Polsatnews.pl / PAP