Rafał Trzaskowski: wiek, wykształcenie, rodzina. Czy obejmie najwyższy urząd?

Trzaskowski deklaruje chęć bycia prezydentem wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów politycznych. Podkreśla potrzebę dialogu, jedności narodowej oraz wspólnego działania na rzecz rozwoju kraju. Jego program zakłada wzmocnienie samorządów, modernizację edukacji i ochrony zdrowia oraz inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie.

Od 2002 r. Trzaskowski jest w związku małżeńskim z Małgorzatą. Mają dwoje dzieci - córkę Aleksandrę i syna Stanisława.

Polityczna droga Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski urodził się 17 stycznia 1972 r. w Warszawie. Ma więc 53 lata. Jest absolwentem Instytut Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie. Od 2004 do 2009 r. pracował jako doradca delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim.

W wyborach na eurodeputowanego w 2009 r. zdobył mandat VII kadencji. W Parlamencie Europejskim działał m.in. w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. W 2013 r. objął stanowisko ministra administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska, a w 2014 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Od Sejmu do europejskich struktur. Droga do politycznego centrum

W 2015 r. został wybrany na posła Sejmu VIII kadencji. W 2018 r., startując z ramienia Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, wygrał wybory na prezydenta Warszawy już w pierwszej turze, zdobywając 56,67 proc. głosów (505 187 tys. głosów). Pokonał m.in. Patryka Jakiego, który uzyskał 28,53 proc.

W 2019 r. Rafał Trzaskowski wziął udział w międzynarodowym spotkaniu grupy Bilderberg. Jeszcze w tym samym roku dołączył do Europejskiego Komitetu Regionów, organu doradczego Unii Europejskiej reprezentującego samorządy lokalne i regionalne. W ramach jego działalności objął w 2022 r. kierownictwo Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), której prace koncentrują się na transformacji energetycznej i ochronie klimatu.

Kandydat na prezydenta angażował się również w inicjatywy klimatyczne na poziomie unijnym. W 2020 r. został mianowany jednym z ambasadorów Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, promującego działania ekologiczne wśród obywateli i samorządów. W lutym 2020 r. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej powołała go na stanowisko wiceprzewodniczącego partii. W tym samym czasie współtworzył sztab kampanii prezydenckiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Po jej rezygnacji, to on 15 maja 2020 r. stanął do walki o pałac prezydencki. Dostał się do drugiej tury, w której przegrał z ubiegającym się o reelekcję Andrzejem Dudą.

Z prawyborów do drugiej tury

W listopadzie 2024 r. Rafał Trzaskowski wygrał prawybory Koalicji Obywatelskiej, uzyskując 74,75 proc. głosów. W styczniu 2025 r. zgłoszono jego komitet, a w marcu został oficjalnie zarejestrowany. W pierwszej turze zdobył 31,36 proc. głosów (zagłosowało na niego 6 147 797 osób). W drugiej turze wyborów zmierzy się z Karolem Nawrockim, który uzyskał 29,54 proc. (5 790 804 głosy).

