Prezydent na czele, zmiany na podium. Ranking zaufania do polityków

Badanie zaufania do poszczególnych polityków przeprowadzono w dniach od 5 do 14 maja.

Według sondażu CBOS w maju największym zaufaniem cieszy się ustępujący prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 48 proc. Polaków; to wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do kwietnia. Prezydentowi nie ufa 38 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc.).

Komu najbardziej ufają Polacy? Sondaż CBOS

Duda na pozycji lidera rankingu zaufania zastąpił kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który był na pierwszym miejscu w kwietniowym badaniu.

Drugie miejsce, podobnie jak w kwietniu, zajmuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia, któremu ufa 43 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.) Niedawnemu kandydatowi Trzeciej Drogi na prezydenta nie ufa 37 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Na trzecim miejscu znalazł się szef MSZ Radosław Sikorski, któremu ufa 40 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). W kwietniowym rankingu zaufania Sikorski zajmował czwartą pozycję. Szefowi MSZ nie ufa w maju 33 proc. Polaków (wzrost o 2 pkt proc.).

Rafał Trzaskowski oraz lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen zajmują ex aequo czwarte miejsce; wobec obu polityków zaufanie zadeklarowało po 39 proc. ankietowanych. Oznacza to, że prezydent Warszawy spadł o trzy pozycje w zestawieniu.

"Tuż przed majowym głosowaniem zaufanie do Rafała Trzaskowskiego deklarowało o 5 pkt proc. mniej badanych niż miesiąc wcześniej i - co ważne w perspektywie drugiej tury wyborów - do wysokiego, nienotowanego wcześniej poziomu wzrosła liczba respondentów wyrażających w stosunku do niego nieufność (45 proc., wzrost o 5 pkt proc.)" - zauważa CBOS w podsumowaniu badania.

Zaufanie do Mentzena wzrosło o 5 pkt proc. w stosunku do kwietnia. Równocześnie w maju mniej osób nie ufa politykowi Konfederacji (39 proc., spadek o 2 pkt proc.).

Piąte miejsce przypadło wicepremierowi, szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, któremu ufa 38 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.); nie ufa mu 29 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Kolejną pozycję w rankingu zaufania zajęła wicemarszałek Senatu, niedawna kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat - 37 proc. W jej przypadku odnotowano znaczący, 10 proc. wzrost zaufania w porównaniu z kwietniowym badaniem. Biejat nie ufa 23 proc. respondentów (wzrost o 4 pkt proc.). Jak zaznaczono, wyniki te wiążą się ze znaczącym wzrostem rozpoznawalności Biejat - w maju identyfikuje ją o 15 pkt proc. więcej Polaków niż w kwietniu (wzrost z 65 proc. do 80 proc.).

Dalsze miejsce w rankingu przypadło wicemarszałkowi Sejmu, jednemu z liderów Konfederacji Krzysztofowi Bosakowi, któremu ufa 36 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Nie ufa mu 31 proc. (spadek o 2 pkt proc.).

Ranking zaufania. Tusk i Nawrocki ex aequo na 8. miejscu

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki w majowym rankingu zaufania zajmuje ósme miejsce ex aequo z premierem Donaldem Tuskiem. Prezesowi IPN i premierowi ufa po 35 proc. badanych. W przypadku Nawrockiego odnotowano wzrost zaufania o 6 pkt proc., zaś w przypadku Tuska spadek o 4 pkt proc. Kandydatowi na prezydenta nie ufa 42 proc. badanych (bez zmian), natomiast premierowi nie ufa obecnie 51 proc. (o 6 pkt proc. więcej w stosunku do kwietnia).

Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajmują: poseł PiS, b.premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 34 proc. Polaków (wzrost o 5 pkt proc.); nie ufa mu 50 proc. (spadek o 5 pkt proc.).

Poseł Razem, niedawny kandydat na prezydenta Adrian Zandberg i minister sprawiedliwości Adam Bodnar, którym ufa po 30 proc. badanych (w przypadku Zandberga wzrost o 8 pkt proc.; w przypadku Bodnara spadek o 3 pkt proc.). Nieufność wobec nich deklaruje kolejno po 25 proc. i 28 proc. respondentów (w przypadku Zandberga bez zmian; w przypadku Bodnara wzrost o 1 pkt proc. względem kwietnia).

Komu najmniej ufają Polacy? Sondaż CBOS

Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 29 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.); nie ufa mu 56 proc. (spadek o 4 pkt proc.). Kaczyński tak jak w kwietniu jest politykiem, który wzbudza największą nieufność.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich na próbie liczącej 1080 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI, 23,7 proc. - CATI i 11,9 proc. - CAWI)