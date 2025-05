"Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu" - ostrzegają polskie siły zbrojne. W nocy doszło do kolejnego zmasowanego ataku rakietowego Rosji w Ukrainie, w związku z czym polskie i sojusznicze lotnictwo rozpoczęło operacje.

Jak informuje Dowództwo Operacyjne RSZ noc z niedzieli na poniedziałek była już drugą z rzędu pracowitą nocą dla całego systemu obrony powietrznej w Polsce, w związku z obserwowaną ponowną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji w Ukrainie.

"Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych" - ostrzeżono w komunikacie.

Jak zapewniono, uruchomione zostały wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Dowództwo monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

Seria rosyjskich ataków w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

W nocy nacierająca armia rosyjska wystrzeliła pociski manewrujące z bombowców strategicznych Tu-95MS, a na niebie są dostrzegalne Shahedy - informuje ukraiński portal "Unian".

Alarm lotniczy ogłoszono we wszystkich obwodach, z wyjątkiem Zakarpacia, Lwowa, Wołynia, Tarnopola, Iwano-Frankiwska i Czerniowiec.

To już trzeci z rzędu nocny zmasowany atak na Ukrainę. W nocy z soboty na niedzielę Kijów został zaatakowany przez co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów.

Do ataków doszło również w innych regionach na zachodzie kraju. W obwodzie żytomierskim zginęło troje dzieci w wieku od 8 do 17 lat. 12 osób zostało rannych. Wówczas również doszło do poderwania polskich myśliwców.