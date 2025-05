Podczas debaty prezydenckiej Karol Nawrocki wykonał dziwny gest. W pewnym momencie kandydat popierany przez PiS wyjął dyskretnie mały woreczek i włożył go do ust. W sieci i mediach mnożyły się spekulacje.

Szef jego sztabu Paweł Szefernaker przekazał, że był to snus tytoniowy, a sam Nawrocki w obliczu różnych oskarżeń rzucił wyzwanie Trzaskowskiemu i zaproponował, żeby obaj wykonali testy na obecność narkotyków.

Donald Tusk: To jest stara metoda Kaczyńskiego

Sprawę w programie "Gość Wydarzeń" skomentował premier Donald Tusk. - To jest stara metoda Kaczyńskiego. Znam go jak złe licho. Wszyscy widzieli dziwne zachowanie pana Nawrockiego, no to jaki mają pomysł? - zapytał szef rządu.

- Że Trzaskowski ma problem z narkotykami. To jest zawsze odwracanie kota ogonem i Jarosław Kaczyński jest tu wybitnym specjalistą - tłumaczył Tusk.

Zdaniem Tuska politycy PiS nie potrafią powiedzieć prawdy "nawet na temat tej nieszczęsnej używki".

Rymanowski przypomniał, że w poniedziałek rano rozmawiał w Radiu ZET z prezydentem Andrzejem Duda, który przyznał, że pomysł z testami narkotykowymi jest dobry i on sam by się im poddał takiej procedurze.

- A pan? - zapytał Tuska. - Proszę bardzo, ma pan test? (...) Ale w ogóle, jaki problem? - odparł premier.

Jarosław Kaczyński: Chcą odwrócić uwagę

Wcześniej sprawę skomentował również Jarosław Kaczyński. "Tusk i Trzaskowski wygrywają w więzieniach. To przyczynek do zrozumienia tego, co dziś dzieje się w kampanii wyborczej czyli kolejnego odrażającego, opartego na kłamstwie, ataku na Karola Nawrockiego. Mają pieniądze i dostęp do ludzi, którzy powiedzą wszystko, co będzie trzeba" - ocenił prezes PiS.

"A jaki jest rzeczywisty powód tego działania? Chcą odwrócić uwagę od odmowy zrobienia testów narkotykowych przez Trzaskowskiego, Nitrasa i inne osoby" - dodał szef Prawa i Sprawiedliwości.