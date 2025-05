W sobotę odbyła się rozmowa Sławomira Mentzena z kandydatem KO na prezydenta Rafałem Trzaskowskim. Kilka dni wcześniej lider Konfederacji spotkał się z Karolem Nawrockim.

W trakcie transmisji i po jej zakończeniu na platformie X pojawiły się komentarze polityków z różnych ugrupowań.

Wybory 2025. Trzaskowski spotkał się z Mentzenem

Donald Tusk odniósł się do jednego z pytań zadanych przez Mentzena.

"Sławomir Mentzen pyta Rafała Trzaskowskiego, czy rudzi są dyskryminowani. Póki rządzę, nie będą" - napisał premier.

Rozmowę skomentował także Krzysztof Bosak z Konfederacji.

"'Wbito łopatę' - Rafałek najwyraźniej nie interesuje się energetyką i nie jest na bieżąco. Nie dziwię się, nie widziałem go na żadnej energetycznej konferencji" - ocenił.

"Trzaskowski u Mentzena udaje głupiego. - Moje konto? Prowadzone z Węgier? Niemożliwe... A to na pewno moje konto? Może jakieś inne. Ja nic nie wiem" - napisał z kolei Radosław Fogiel z PiS.

"Deklarację LGBT+ #TęczowyRafał ochoczo podpisał, ale u Mentzena nie chce podpisać nawet tych kilku punktów, na które podobno się zgadza - cały #RaFAŁSZ Trzaskowski" - napisał Zbigniew Bogucki z PiS.

Wybory 2025. Rozmowa Trzaskowskiego z Mentzenem. Komentarze polityków

"Trzaskowski wypada dużo lepiej niż wczoraj. Może ten pulpit z debat go jakoś triggeruje? A może on musi patrzeć rozmówcy w oczy? Tak czy owak - większa swoboda i lepszy flow i odpowiedzi. Wniosek? PO odpala się tylko na PiS, na inne partie dużo mniej. Na minus - brak polskiej flagi w klapie. Co dziwi, bo wszak jutro Marsz Patriotów" - oceniła Anna-Maria Żukowska z Nowej Lewicy.

"Bardzo merytoryczna rozmowa Trzaskowskiego i Mentzena" - skomentował Roman Giertych.

"I tak powinniśmy w Polsce rozmawiać: jak Trzaskowski z Mentzenem. Bez ściemy i bez wyzwisk. Mamy różne poglądy, ale musimy razem urządzać nasz kraj tak, żeby każdy Polak mógł się ru czuć dobrze" - ocenił Jan Grabiec (KO).

Wybory prezydenckie w Polsce. Lista postulatów Mentzena

Po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów Sławomir Mentzen poinformował, że zaprosi do Torunia obydwu kandydatów, którzy realizować będą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jednocześnie powiedział, że nie przekaże nikomu oficjalnie swojego poparcia. Podczas pierwszej tury głos oddało na niego 3 mln Polaków.

ZOBACZ: Radość w Konfederacji po rozmowie Mentzena z Nawrockim. "Wybory wygrywa się w Toruniu"

Jak wyjaśnił, w trakcie rozmowy będą mogli przekonać do siebie wyborców, którzy w pierwszej turze oddali głos na lidera Konfederacji. Przedstawił im swoje postulaty i oczekuje, że kandydaci je podpiszą.

Deklaracja zawiera osiem punktów:



1. Zobowiązuję się do niepodnoszenia i nienakładania nowych podatków

2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego

3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją

4. Nie wyślę polskich żołnierzy do Ukrainy

5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO

6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni

7. Nie zgodzę się na przekazywanie żadnych kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej

8. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta