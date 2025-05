W sobotę wieczorem odbyła się rozmowa Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem. Czwartek lider Konfederacji gościł na swoim kanale na YouTubie drugiego kandydata na prezydenta - Karola Nawrockiego.

Dyskusję Trzaskowskiego z Mentzenem komentowali na gorąco goście programu Grzegorza Jankowskiego w Polsat News. Wśród nich Paulina Matysiak, która przyznała, że jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje w drugiej turze.

- Rafał Trzaskowski obrał zupełnie inną taktykę na tę rozmowę (na kanale Sławomira Mentzena - red.) niż Karol Nawrocki. Nawrocki obrał taktykę przekonywania wyborców Konfederacji, a Rafał Trzaskowski paradoksalnie poszedł tam mówić do swojego elektoratu - stwierdziła posłanka.

Wybory 2025. Matysiak: Trzaskowski mówił platformerskim językiem

Według Matysiak wspomniana strategia jest paradoksalna, bo "pierwsza tura pokazała, że kandydaci rządowi są w defensywie".

- Zebrali 40 proc. głosów wyborców, więc nawet przy założeniu, że wszyscy ci wyborcy w drugiej turze zagłosują na Trzaskowskiego, to cały czas potrzebuje on tych 10-11 proc., żeby przekroczyć 50 proc. Musi mówić też do innych wyborców, którzy w pierwszej turze zagłosowali w opozycji do rządu - powiedziała.

Posłanka stwierdziła, że podczas pierwszej tury wyborów Trzaskowski "bardzo mocno przesunął się w stronę prawej części sceny politycznej". - Dzisiaj już nie mówił takim "konfederackim" językiem, tylko mówił bardzo platformerskim - oceniła.

Wybory 2025. Mentzen: Trzaskowski chciał zmobilizować lewą stronę

Po sobotniej rozmowie z Toruniu głos zabrali zarówno Mentzen, jak i Trzaskowski.

- Uważam, że była to ciekawa rozmowa. Dobrze byłoby, żeby telewizje zaczęły puszczać tego rodzaju rozmowy. Widać, że jest zapotrzebowanie na takie dłuższe formy. Z sondy w internecie wynikało, że Trzaskowski nie przekonał moich wyborów. Ewidentnie to jednak nie było jego celem, chciał zmobilizować lewą stronę - powiedział Mentzen.

Zapytany przez PAP, czy poprze przed II turą wyborów Trzaskowskiego bądź Nawrockiego, lider Konfederacji odpowiedział, że będzie się wypowiadał na ten temat w przyszłym tygodniu.

Wybory prezydenckie w Polsce. Trzaskowski: Mam jeszcze cały tydzień

Jako drugi ze studia nagrań w Toruniu, które ma w swojej kancelarii Mentzen, wyszedł Trzaskowski. Kandydat KO powiedział, że w wielu sprawach bronił swojego zdania, bo są rzeczy, w których z liderem Konfederacji się nie zgadza.

- Są takie rzeczy, o których jesteśmy w stanie poprowadzić normalny dialog i rzeczy, w których jesteśmy w stanie się zgodzić. O to chodziło, o merytoryczną dyskusję - podkreślił Trzaskowski.

Dodał, że nie miał wcześniej nigdy okazji do takiej wymiany poglądów z Mentzenem. - Jeżeli przekonałem 1/3 wyborców Mentzena, jeszcze mam cały tydzień, aby przekonywać wszystkich innych nieprzekonanych. To jest to, co będę robił. Udowodniliśmy, że jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym - wskazał Trzaskowski.

Kandydat KO przyznał, że jest wiele spraw, w których z Mentzenem się różni. "Niczego poza książką nie podpisałem. Uważam, że jak składam jakieś deklaracje to wystarczy. Nie jest Karolem Nawrockim, aby przyjść gdzieś tylko po to, aby podpisać jakiś papier" - podsumował Trzaskowski.