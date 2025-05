Około 400 kamer w Polsce zostało zhakowanych przez rosyjski wywiad wojskowy (GRU), celem szpiegowania i zakłócania transportu pomocy humanitarnej z krajów zachodnich do Ukrainy - donosi brytyjski dziennik "The Guardian", powołując się na brytyjskie służby wywiadowcze. Ataki miały polegać na dostępie do pojedynczych klatek filmowych, a nie ciągłego zapisu wideo.

Rosja próbowała uzyskać dostęp do monitoringu państw graniczących z Ukrainą, aby szpiegować i zakłócać przepływ zachodniej pomocy do tego kraju - twierdzą brytyjskie służby wywiadowcze i sojusznicy Wielkiej Brytanii.

ZOBACZ: Negocjacje pokojowe w Watykanie? Media: Kreml podjął decyzję

Grupa działająca w ramach rosyjskiego wywiadu wojskowego miała poprzez włamywanie się do kamer na przejazdach i stacjach kolejowych oraz w pobliżu infrastruktury wojskowej namierzać organizacje dostarczające Ukrainie "pomoc zagraniczną". Były to prawdopodobnie zarówno kamery prywatne, jak i monitoring miejski.

Media: Około 400 kamer w Polsce zhakowanych przez rosyjski wywiad

Jednostka 26165 jest również oskarżona o wysyłanie wiadomości phishingowych zawierających m.in. pornografię i fałszywe informacje, by ten sposób zdobyć hasła do kont i włamywać się do systemów internetowych. Wiadomości mailowe były zazwyczaj pisane w ojczystym języku odbiorcy i kierowane wyłącznie do niego.

Jak podaje "The Guardian", jednostka - znana również jako APT 28 i Fancy Bear - od 2022 roku prowadzi złośliwą kampanię cybernetyczną przeciwko organizacjom publicznym i prywatnym w państwach NATO.

Brytyjskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC) wezwało prywatne firmy zaangażowane w dostarczanie pomocy do "podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony własnej".

ZOBACZ: Ambasador Ukrainy o deklaracji Nawrockiego: Nie do przyjęcia

"Oprócz atakowania podmiotów logistycznych, członkowie jednostki 26165 prawdopodobnie wykorzystali dostęp do prywatnych kamer w kluczowych miejscach, takich jak okolice przejść granicznych, instalacji wojskowych i stacji kolejowych, w celu śledzenia przepływu materiałów na Ukrainę" - czytamy w komunikacie.

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy hakerzy uderzyli w kraje NATO

Brytyjski dziennik przekazał, że w pobliżu "obiektów wojskowych i stacji kolejowych (Rosjanie) uzyskali dostęp do ok. 10 tys. kamer, aby śledzić przemieszczanie się pomocy do Ukrainy", z czego 80 proc. znajdowało się w Ukrainie, 10 proc. w Rumunii, 4 proc. w Polsce, 2,8 proc. na Węgrzech i 1,7 proc. na Słowacji.

Nie ujawniono lokalizacji zhakowanych kamer. Ataki miały polegać na dostępie do pojedynczych klatek filmowych, a nie ciągłego zapisu wideo. W oświadczeniu NCSC stwierdzono, że rosyjskie ataki miały dotknąć także sektor obronny, usługi informatyczne, transport morski, lotniska, porty i systemy zarządzania ruchem lotniczym w wielu państwach należących do NATO.

ZOBACZ: Finlandia wzmacnia kontrolę granicy z Rosją. Niepokojące doniesienia

Ostrzeżenie zostało wydane przez Wielką Brytanię razem z Polską, USA, Niemcami, Czechami, Australią, Kanadą, Danią, Estonią, Francją i Holandią. Jak zapowiedziało NCSC, w najbliższym czasie zostanie m.in. zwiększony monitoring sieci oraz aktualizacja zabezpieczeń internetowych.

Wspominana rosyjska jednostka była wcześniej oskarżana o wyciek danych Światowej Agencji Antydopingowej. Odegrała również kluczową rolę w cyberataku na Krajowy Komitet Partii Demokratycznej w USA w 2016 roku.

Źródło: "The Guardian"

WIDEO: "Jestem przekonany". Jakubiak zdradził, co czeka Trzaskowskiego po wyborczej porażce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / mjo / Polsatnews.pl