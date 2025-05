"Śmiertelnie niebezpieczne dla Polski". Tusk o ruchu Nawrockiego

"Najważniejszym żądaniem Putina wobec Ukrainy (...) jest zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO. Nawrocki właśnie podpisał się ochoczo pod tym" - napisał Donald Tusk, nawiązując do zapowiedzi kandydata wspieranego przez PiS, który zadeklarował, że podpisze deklarację Mentzena. Jeden z punktów tego dokumentu dotyczy akcesji Ukrainy do NATO. "To śmiertelnie niebezpieczne dla Polski" - dodał Tusk.