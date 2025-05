48-letni Rumun Barna Zsolt Vago oraz 39-letni Hindus Rakesh Kumar zginęli w czasie wspinaczki na Lhotse, czwarty co do wysokości szczyt na Ziemi. To kolejna tragedia w Himalajach w ostatnim czasie. Łącznie w tym sezonie wiosenno-letnim z wypraw nie wróciło dziewięć osób.