Atak na stronę PO. Rzecznik NASK wskazuje na prorosyjską grupę

"Od godz. 9.00 trwa atak DDoS na strony platforma.org. Główna strona PO oraz dodatkowa - przeznaczona na wpłaty na kampanię, zostały tymczasowo wyłączone. Współpracujemy z CERT NASK w sprawie przywrócenia funkcjonalności" - napisał Grabiec. CERT Polska to zespół działający w strukturach NASK, reagujący na incydenty bezpieczeństwa komputerowego.

W późniejszej wypowiedzi szef KPRM wyjaśnił, że atak "poprzez dużą ilość wejść na stronę blokuje do niej dostęp, sprawia, że ona się zawiesza i nie może funkcjonować".

- Wyłączyliśmy prewencyjnie cały nasz serwer po to, żeby nie doszło do ewentualnie dalej idących szkód i w tej chwili pracujemy nad tym, żeby przywrócić pełną funkcjonalność. Tak, żeby strony mogły być znowu uruchomione. To dotyczy strony głównej platforma.org oraz strony, na której jest formularz do wpłat wspierających kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego - powiedział Grabiec.

Podkreślił, że ma nadzieję, "że to nie wpłynie na kampanię" wyborczą.

Cyberatak na stronę PO. "Współpracujemy z NASK"

- Zablokowanie ostatniego dnia kampanii wyborczej strony głównej partii, która wspiera Rafała Trzaskowskiego, oczywiście jest utrudnieniem, bo tam są informacje bieżące i dane oraz możliwość zbierania wpłat jest zablokowana chwilowo. Ale mamy nadzieję, że to szybko usuniemy i strona będzie działała - powiedział Jan Grabiec. Dodał, że przedstawiciele partii będą informować o rozwoju wydarzeń, "żeby opinia publiczna po prostu wiedziała u źródła, co się dzieje, nie była skazana na domysły, czy jakieś fakenewsy".

Do czasu nadania depeszy przedstawiciele NASK, pytani przez PAP, nie odnieśli się do sprawy.

Atak DDoS to atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów.

Ataki DDoS na strony PO. Rzecznik prasowy NASK potwierdza

- Potwierdzamy, że trwają ataki DDoS na szereg polskich podmiotów, w tym na stronę Platformy Obywatelskiej - powiedział na antenie Polsat News Jacek Dziura.

Rzecznik prasowy NASK zapewnił, że zespół operacyjny CERT Polska, działającej w strukturach NASK, są w trakcie obsługi tego zdarzenia. Dodał także, że za piątkowe ataki na polskie strony internetowe odpowiada prorosyjskie ugrupowanie.

Jacek Dziura nie sprecyzował jakie strony zostały jeszcze zaatakowane, gdyż nadal trwają ustalenia w tej sprawie. - W momencie, kiedy trwa praca zespołu operacyjnego, nie chcemy też pewnych rzeczy podawać, bo nie możemy - podkreślił.

Reklamy z Trzaskowskim. NASK widzi "zagraniczne wpływy"

Rozmówca odniósł się także do reklam, które promowały Rafała Trzaskowskiego i w złym świetle przedstawiały jego kontrkandydatów - Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena.

- To co my możemy potwierdzić, to tak, widzimy zagraniczne wpływy i widzimy, że te pieniądze pojawiły się prawdopodobnie z tamtego kierunku. To co pojawia się w zakresie polskich fundacji, nie potwierdzamy tego, ponieważ my w naszych analizach tego nie dostrzegliśmy - poinformował.

- Jako NASK, w momencie kiedy widzimy takie rzeczy, to co robimy pierwsze po analizie, to informujemy służby - zaznaczył.

