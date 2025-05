- Na początku miałam poczucie, że w rządzie nie uda się zrobić zbyt wiele, ale jesteśmy skuteczni. Nie boję się Donalda Tuska, nie wybieram łatwej drogi krytyki, tylko biorę odpowiedzialność - stwierdziła w rozmowie z Marcinem Fijołkiem Magdalena Biejat.

Odnosząc się do krytyki ze strony Partii Razem, przyznała, że "nie jest w polityce, by powiedzieć, że nic się nie da i szukać wymówek, by nie brać odpowiedzialności".

- To jest łatwa droga, to droga, która jest wygodna. To jest droga, która pozwala nie ponosić porażek, ale również trudniej wtedy o sukcesy - wyjaśniła.

Spór na lewicy. Biejat o Zandbergu: Wybiera drogę wiecznego krytykowania

Wicemarszałek Senatu tłumaczyła w "Graffiti", że przez cztery lata bycia w opozycji i nauczyła się, że wówczas zrobić można "bardzo niewiele".

- Czasem może uda się upchnąć jakąś małą popraweczkę. Prawdziwa zmiana jest tam, gdzie jest władza i tam, gdzie jest rząd - dodała, przyznając, że marzy jej się w pełni lewicowy rząd, ale już teraz "daje się dużo rzeczy zrobić".

Biejat skrytykowała przy tym koalicjantów z PSL, stwierdzając, że "wkurza konserwatywne podejście panów z PSL-u, którzy uważają, że ich sumienie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo kobiet czy osób LGBT".

Negatywnie oceniła także postawę Adriana Zandberga, apelując do wyborców lewicy. - Kiedy pójdą do wyborów, niech zastanowią się, jakiej lewicy chcą. Czy takiej, która bierze odpowiedzialność i codziennie ciężko pracuje, żeby rzeczywiście obietnice dowieźć, czy taką, która wybiera drogę wiecznego krytykowania i powtarzania od 10 lat tych samych postulatów - nadmieniła.

Wybory prezydenckie 2025. Biejat poprze Trzaskowskiego?

Gość Marcina Fijołka odpowiedziała także na pytanie o to, czy jeśli sondaże potwierdzą się, bez żadnych warunków poprze Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów.

- To jest też pytanie o to, ile zrobi kandydat, który trafi do II tury, żeby wyborców lewicowych dostrzec. To ostatecznie nie jest o mnie i o moich emocjach - odpowiedziała.

Jednocześnie stwierdziła, że ciężko jest "obiecywać wszystkim wszystko", podkreślając, że m.in. kandydat KO powinien jasno określić przede wszystkim, którą z obietnic jest w stanie dowieźć.