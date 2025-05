W herbacie wykryto pestycydy. "Może stanowić zagrożenie dla zdrowia"

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu w herbacie czarnej liściastej. Dotyczy to produktu - Yunnan herbata czarna liściasta "Loyd" o numerach partii L24022513 C i L28122413 C. Konsumentom zalecono nie spożywanie tego produktu.