- Od dawna podejrzewamy rząd Tuska, że rozmawia o wysłaniu polskich żołnierzy do Ukrainy - powiedział Sławomir Mentzen, komentując słowa gen. Kellogga dotyczące umieszczenia europejskich sił na zachód od Dniepru. - Parę dni temu premier pojechał do Kijowa w ramach tzw. koalicji chętnych. Chętnych do czego? - zapytał. - Ja nie wierzę Tuskowi - podkreślił Mentzen.