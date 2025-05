Prezydent USA Donald Trump ocenił w poniedziałek, że dzięki mediacji doprowadził do powstrzymania konfliktu między Indiami i Pakistanem.

- Powstrzymaliśmy konflikt nuklearny. Myślę, że to mogłaby być okropna wojna nuklearna. Miliony ludzi mogłyby zginąć. Więc jestem z tego bardzo dumny - powiedział Trump podczas konferencji prasowej na temat obniżenia ceny leków w Białym Domu.

Donald Trump o roli USA w negocjacjach

Donald Trump ocenił, że Stany Zjednoczone "bardzo pomogły" w osiągnięciu "natychmiastowego, pełnego i stałego" zawieszenia broni między zwaśnionymi państwami oraz że dokonał tego m.in. za pomocą gróźb zaprzestania handlu z obiema stronami konfliktu.

- Powiedziałem: chodźcie, będziemy z wami dużo handlować (...) jeśli to zatrzymacie, będziemy handlować. Jeśli tego nie zatrzymacie, nie będziemy handlować - relacjonował Trump. - Ludzie nigdy tak naprawdę nie używali handlu w taki sposób, jak ja. I nagle powiedzieli: myślę, że przestaniemy. I tak zrobili. I zrobili to z wielu powodów, ale handel jest czymś wielkim - ocenił.

ZOBACZ: Komisja Europejska grozi sankcjami na Nord Stream 2. Jest odpowiedź

Trump podkreślił, że ważną rolę w rozmowach odegrali sekretarz stanu USA Marco Rubio i wiceprezydent J.D. Vance.

Z kolei władze Indii po zawarciu porozumieniu minimalizowały rolę USA w całym procesie, podczas gdy premier Pakistanu Shehbaz Sharif chwalił Trumpa i jego przywództwo.

Konflikt Indie-Pakistan. Jest zawieszenie broni

Starcia zbrojne między Indiami i Pakistanem, posiadającymi broń atomową, wybuchły 7 maja po ataku Indii na cele w Pakistanie. Miał być to odwet za atak terrorystyczny z 22 kwietnia w Pahalgam, w indyjskiej części Kaszmiru, w którym zginęło 26 osób.

Pakistan oświadczył, że nie ma z tym z zamachem nic wspólnego. W reakcji na atak Indii wojska pakistańskie przeprowadziły serię uderzeń na cele w Indiach. Do soboty we wzajemnych ostrzałach zginęło co najmniej 66 osób.

ZOBACZ: Media: Tajna jednostka Putina do wojny hybrydowej. Odpowiada za cyberataki w Europie

Agencja Reutera podała w sobotę, powołując się na szefa resortu spraw zagranicznych Pakistanu Ishaqa Dara, że Delhi i Islamabad porozumiały się w kwestii pełnego zawieszenia broni. Potwierdziła tym samym słowa Trumpa, który wcześniej ogłosił w internecie, że oba państwa zgodziły się na pełne i natychmiastowe zawieszenie broni.

WIDEO: Rumunia powtarza wybory. Ruszyło głosowanie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / PAP/Polsatnews.pl