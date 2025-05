Ostatnie chwile przed debatą. "Będzie dużo brutalnego języka"

- Będzie dużo brutalnego języka - to przewidywania politologa Pawła Ramiączka dotyczące ostatniej debaty przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. - Padnie wiele pytań, które wprowadzą w zakłopotanie - dodał. Z kolei socjolog Tomasz Żukowski uznał, że debata będzie miała wpływ na preferencje wyborców. - To okazja, by przemówić do wyborców - zaznaczył.

- To ważna debata, która ma duże znaczenie. To będzie koniec cyklu debat - powiedział w "Punkcie widzenia Jankowskiego" politolog Paweł Ramiączek na temat ostatniej debaty przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Jak dodał, wszystkie sztaby są w gotowości.

Ekspert zaznaczył, że padnie dużo pytań, które mają wprowadzić w zakłopotanie konkurentów. - Będzie dużo brutalnego języka - podkreślił.

- To także ostatni moment, aby tak szeroko zaprezentować swój program wyborczy - przekazał politolog. Dodał, że ma nadzieję, że to "będzie też debata merytoryczna". - Mając jednak na uwadze, że ostatnio się język brutalizuje, to możemy się spodziewać ostrej debaty - powiedział gość.

Z kolei socjolog i politolog Tomasz Żukowski zaznaczył, że ostatnia debata może mieć wpływ na preferencje wyborców przed pierwszą turą. - To będzie okazja dla głównych kandydatów, aby przemówić do wyborców. To także szansa dla innych, aby zdobyli trochę poparcia - dodał.

- Ale niektórzy ludzie są już zmęczeni debatami. Zobaczymy, że z tą będzie podobnie - powiedział dr Żukowski. - Nie wiemy też, na ile gospodarze debaty, czyli TVP, będą wspierać kandydata obozu rządzącego - zauważył ekspert.

Debata prezydencka 2025. Gdzie oglądać?

Debata odbędzie się w studiu TVP przy ul. Woronicza 17 o g. 20. Ma potrwać około 150 minut.

Z ramienia Polsat News rozmowę poprowadzi Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, redaktor naczelny Interii. Obok niego pojawią się Dorota Wysocka-Schnepf (TVP) i Radomir Wit (TVN24).

Wybory prezydenckie. Kto weźmie udział w debacie przedwyborczej?

Transmisja od godziny 20 w Polsat News, Polsat News Polityka, Interii i polsatnews.pl.

Wszystkie sztaby wyborcze zaakceptowały zasady debaty.

Uczestnicy debaty przedwyborczej:

Artur Bartoszewicz (kandydat niezależny)

Magdalena Biejat (Nowa Lewica)

Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej)

Szymon Hołownia (Polska 2050 i PSL)

Marek Jakubiak (Wolni Republikanie)

Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju)

Sławomir Mentzen (Konfederacja)

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)

Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna)

Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny)

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska)

Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy)

Adrian Zandberg (Razem)

