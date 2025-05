Sąd Okręgowy w Łodzi podtrzymał wyrok pierwszej instancji i skazał byłych posłów Cezarego Grabarczyka oraz Dariusza S. na rok więzienia w zawieszeniu. Sprawa dotyczyła poświadczenia nieprawdy w związku z procedurą uzyskania pozwolenia na broń w 2012 r. Zamieszanej w sprawę lekarce Beacie J. sąd w części uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w poniedziałek w mocy wyrok pierwszej instancji w sprawie przeciwko byłym posłom Cezaremu Grabarczykowi (zezwolił na podawanie nazwiska) i Dariuszowi S. oraz lekarce Beacie J. w sprawie poświadczenia nieprawdy w związku z procedurą uzyskania pozwolenia na broń w 2012 r.

Beacie J. w części uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd rejonowy. Wyrok jest prawomocny.

Sąd podtrzymał wyrok pierwszej instancji. Cezary Grabarczyk i Dariusz S. skazani

Sąd nie uwzględnił argumentów obrońców oskarżonych, że naczelnik wydziału w KWP w Łodzi chciał sobie zaskarbić sympatię ówczesnych posłów, bo starał się o atrakcyjne stanowisko, więc stworzył pozory egzaminu, czego oskarżeni nie byli świadomi. Uznał, że motywacja naczelnika wydziału w KWP w Łodzi była obojętna dla zachowania oskarżonych.

- Kwestia braku świadomości oskarżonych co do prawidłowości przeprowadzenia egzaminów nie może się ostać, jeżeli chodzi o prawnika, adwokata, wieloletniego urzędnika państwowego i ministra. Zwłaszcza że sekwencję zdarzeń poprzedzało spotkanie, na którym miał być omówiony szczegółowo ogólny przebieg procedury zdawania egzaminu. Z kolei Dariusz S. to absolwent i wieloletni pracownik administracji oraz były burmistrz. Doręczono mu zaproszenie na egzamin, które zawierało m.in. szczegółowy opis procedury - uzasadniła wyrok sędzia Joanna Dębowska.

Sąd uznał, że przepisy w sposób szczegółowy regulują tryb egzaminowania w sprawach wydawania pozwoleń na broń, w szczególności wskazują, że taki egzamin ma charakter dwuetapowy, że pierwszym etapem jest egzamin pisemny, który stanowi przepustkę do egzaminu praktycznego.

- Przepisy skrupulatnie określają skład komisji egzaminacyjnej, która jest komisją trzyosobową. Zakreślenie odpowiedzi w teście w gabinecie naczelnika pod obecność tylko jednego z członków komisji stanowiło fikcję egzaminu skutkującą wygenerowaniem poświadczających nieprawdę dokumentów - powiedziała sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku.

Cezary Grabarczyk i Dariusz S. skazani. Sąd uchylił wyrok Beacie J.

Obrońcy Cezarego Grabarczyka i Dariusza S. żądali uniewinnienia oskarżonych. Powoływali się na to, że odstępstwa od przebiegu egzaminu zdarzały się wcześniej, a zachowanie naczelnika w KWP w Łodzi i jego wypowiedzi "przystępujemy do egzaminu", "egzamin zaliczony" mogły utwierdzać ich w przekonaniu, że egzamin tak powinien przebiegać i że go zdali.

Oskarżonym przysługuje prawo wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Mecenas Marek Gumowski po ogłoszeniu wyroku w Sądzie Okręgowym w Łodzi powiedział, że o tym, czy złoży skargę kasacyjną zadecyduje, kiedy zapozna się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, o które do Sądu Okręgowego w Łodzi wystąpi.

Żadnego z oskarżonych nie było podczas ogłaszania wyroku w łódzkim sądzie okręgowym.

Wyrok skazujący obu oskarżonych w marcu 2023 r. wydał Sąd Rejonowy w Łodzi. Skazał b. ministra sprawiedliwości, posła Platformy Obywatelskiej Cezarego Grabarczyka na rok więzienia w zawieszeniu na rok w procesie dotyczącym nielegalnego uzyskania pozwolenia na broń.

Taką samą karę sąd wymierzył byłemu posłowi PiS Dariuszowi S., któremu zarzucono popełnienie takich samych jak Grabarczykowi przestępstw.

Z kolei na karę grzywny 12,5 tys. zł skazana została lekarka Beata J., która w opinii sądu złamała prawo, wystawiając Dariuszowi S. orzeczenie o przeprowadzeniu badania okulistycznego.

