"Ukraina powinna się natychmiast zgodzić". Trump o propozycji Putina

Donald Trump po raz kolejny skomentował w mediach społecznościowych potencjalne zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Prezydent USA wątpi, że do tego dojdzie i nakłania Ukrainę, aby zgodziła się na zaproponowane w Turcji spotkanie z Rosją.

Donald Trump: "Putin nie chce zawieszenia broni z Ukrainą"

"Prezydent Rosji Putin nie chce zawieszenia broni z Ukrainą, woli spotkać się w czwartek w Turcji, żeby negocjować potencjalny koniec krwawej masakry. Ukraina powinna się zgodzić na to natychmiast. Przynajmniej będą mogli ustalić, czy porozumienie jest możliwe, a jeśli nie, to USA i europejscy przywódcy będą wiedzieć, na czym stoją i będą mogli odpowiednio reagować" - napisał.

Prezydent stwierdził także, że Władimir Putin jest zbyt zajęty świętowaniem 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, aby zająć się porozumieniem z Ukrainą. Przy okazji wspomniał, że jeden z największych światowych konfliktów został zakończony dzięki interwencji amerykańskich wojsk.

"Zaczynam wątpić, że Ukraina zawrze porozumienie z Putinem, który jest zbyt zajęty świętowaniem zwycięstwa w II wojnie światowej, której nie można było wygrać (nie było nawet blisko) bez Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zorganizujcie spotkanie, teraz!" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Rozmowy Rosja-Ukraina w Stambule? Propozycja Putina

Władimir Putin zaproponował Ukrainie wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych bez warunków wstępnych. Jak oznajmił, do miałoby do tego dojść 15 maja w Stambule.

Putin podkreślił, że Rosja proponuje bezpośrednie negocjacje z Ukrainą w celu "wyeliminowania pierwotnych przyczyn konfliktu" i "przywrócenia długoterminowego, trwałego pokoju".

Donald Trump od razu skomentował deklaracje obu stron na Truth Social. "Potencjalnie wielki dzień dla Rosji i Ukrainy! Pomyślmy o setkach tysięcy istnień ludzkich, które zostaną ocalone, gdy ta niekończąca się 'krwawa jatka', miejmy nadzieję, dobiegnie końca" - napisał Trump.

Jak dodał, będzie "nadal współpracował z obiema stronami, aby upewnić się, że tak się stanie".

"To będzie zupełnie nowy i znacznie lepszy świat. (...) Nadchodzi wielki tydzień!" - podkreślił prezydent USA.

Donald Tusk o propozycji Putina

Propozycję Władimira Putina skomentował Donald Tusk, który dzień wcześniej brał udział w spotkaniu "koalicji chętnych", czyli państw zaangażowanych w pomoc Ukrainie. Na platformie X napisał, że "świat jednak czeka na jednoznaczną decyzję o natychmiastowym i bezwarunkowym zawieszeniu broni".

"Ukraina jest gotowa. Żadnych więcej ofiar!" - dodał premier.

Na początku wpisu premier podkreślił, że propozycja Rosji padła właśnie po obradach "koalicji chętnych" i jest z nią bezpośrednio związana. W Kijowie spotkali się: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Polski Donald Tusk, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz prezydent Francji Emmanuel Macron.

Przywódcy wezwali Rosję do zgodzenia się na propozycję Ukrainy: bezwarunkowe zawieszenie broni od poniedziałku na 30 dni i przystąpienie do rozmów pokojowych. Inicjatywę poparli przywódcy ok. 30 innych państw, którzy nie byli obecni w Kijowie, ale są zaangażowani w "koalicję chętnych".