Biały Dom zgodził się, by niemiecki rząd przekazał Ukrainie 100 rakiet do systemów Patriot oraz 125 pocisków artyleryjskich dalekiego zasięgu z- podaje "The New York Times". Prezydent Zełenski od kilku miesięcy apelował o zwiększenie dostaw pocisków, by zapewnić bezpieczeństwo ukraińskiego nieba.

"Przedstawiciel Kongresu poinformował, że Stany Zjednoczone zatwierdziły przekazanie przez Niemcy Ukrainie 125 pocisków artyleryjskich dalekiego zasięgu oraz 100 pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot" - pisze "The New York Times".

Żaden kraj nie może przekazać tego typu uzbrojenia bez uprzedniej zgody Waszyngtonu. Eksport produkowanych w USA rakiet podlega ścisłej kontroli ze względu na zaawansowane rozwiązania technologiczne w nich zastosowane.

Dziennikarze zwracają uwagę, że decyzja ta jest świadectwem kluczowej roli, jaką Stany Zjednoczone odgrywają w konflikcie między Ukrainą a Rosją.

Wojna w Ukrainie. Kijów apeluje o amunicję do Patriotów

Kijów zmaga się od dawna z problemem niedostatku amunicji do Patriotów, a prezydent Zełenski wielokrotnie apelował do sojuszników o zwiększenie dostaw. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w kontekście intensyfikacji w ostatnich tygodniach rosyjskich ataków na cele cywilne w Ukrainie, którym można by było zapobiec dzięki użyciu amerykańskiego systemu.

Nowo wybrany kanclerz Friedrich Merz w czasie sobotniego spotkania "koalicji chętnych" w Kijowie ponownie zapewnił o kontynuowaniu wsparcia dla Ukrainy oraz zaangażowaniu w proces pokojowy.

System obrony powietrznej Patriot przeznaczony jest do zwalczania samolotów, helikopterów i dronów, a także pocisków rakietowych. W ograniczonym zakresie służy również do zestrzeliwania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Ukraina posiada obecnie osiem takich zestawów, z czego dwa nie są operacyjne.

osg / Polsatnews.pl