Władysław Kosiniak-Kamysz pogratulował polskim pilotom ukończenia pierwszego etapu szkolenia na myśliwcach F-35 w USA. Minister obrony narodowej podkreślił, że to ważny krok w budowaniu bezpieczeństwa Polski i wzmacnianiu współpracy z sojusznikami NATO.

Polscy piloci szkolą się w Stanach Zjednoczonych z obsługi nowoczesnych samolotów F-35. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pogratulował w mediach społecznościowych wojskowm, którzy w piątek ukończyli pierwszy etap zajęć.

"Profesjonalizm i niesamowite doświadczenie - to składa się na ten sukces. Dziękuję, że swoją służbą wzmacniacie polskie zdolności obronne i budujecie interoperacyjność z naszymi sojusznikami. To fundamenty naszego bezpieczeństwa" - napisał na X.

Ponadto szef MON zamieścił zdjęcia samolotów F-35 w polskich barwach.

F-35 dla Polski. Nowoczesne maszyny zamówiono kilka lat temu

31 stycznia 2020 roku Polska podpisała przełomową umowę ze Stanami Zjednoczonymi na zakup 32 wielozadaniowych myśliwców F-35. To jedna z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji w historii modernizacji polskich Sił Zbrojnych.

Wartość kontraktu wynosi 4,6 miliarda dolarów, a oprócz samych samolotów obejmuje także kompleksowe wsparcie - szkolenie 24 pilotów i 90 techników w Stanach Zjednoczonych, pełne zaplecze logistyczne i serwisowe, systemy szkoleniowe z symulatorami oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalające zarządzać eksploatacją floty.

F-35 to samoloty piątej generacji, które łączą zdolność prowadzenia działań w niewidzialności dla radarów z nowoczesnymi systemami walki elektronicznej i pełnym zintegrowaniem w sieciowych operacjach bojowych.

Pierwsze myśliwce trafią do Polski w 2026 roku, a ich pełne rozmieszczenie zakończy się do 2030 roku. Maszyny będą stacjonować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, która została wytypowana jako główny ośrodek operacyjny dla tych samolotów. Do 2027 roku maszyny mają być również umieszczane w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

