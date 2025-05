- Będziemy przychodzić niezależnie od tego, co ta banda będzie wyprawiać - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Słowa polityka były zagłuszane. Kaczyński stwierdził, że w Polsce "nie można spokojnie" upamiętnić ofiar wielkiej tragedii. - Przyjdzie czas, że to się skończy i miejmy nadzieję, że ten czas rozpocznie się już niedługo- powiedział.

W sobotę Jarosław Kaczyński wziął udział w kolejnej tzw. miesięcznicy smoleńskiej pod pomnikiem ofiar katastrofy. Wystąpienie prezesa PiS na Placu Piłsudskiego w Warszawie było co chwilę zagłuszane przez kontrmanifestantów. Z głośników słychać było okrzyki "kłamca, kłamca".

Miesięcznica smoleńska. Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego

Podczas swojego krótkiego oświadczenia Kaczyński odniósł się do regularnych kontrmanifestacji, towarzyszących uroczystościom organizowanym przez polityków PiS.

- Szanowni państwo, jest jak zwykle. Mamy za chwilę wybory. Jednym z kandydatów bardzo poważnych jest prezydent Warszawy pan Trzaskowski i pan Trzaskowski jest nie tylko prezydentem, ale także starostą warszawskim. Czyli mógłby spokojnie, bez żadnego kłopotu doprowadzić do tego, żeby to, co tu się dzieje, co jest sprzeczne z prawem, co jest łamaniem prawa, zostało powstrzymane - stwierdził.

Jednocześnie prezes największej partii opozycyjnej ocenił, że "najwyraźniej" włodarzowi stolicy "odpowiada" to, co dzieje się pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. - I o tym też warto powiedzieć, ponieważ dzisiaj mamy ten szczególny czas, to właśnie dlatego warto o tym przypomnieć - dodał.

Lider Prawa i Sprawiedliwości zapewnił przy tym, że pomimo przeszkód, politycy jego ugrupowania nadal będą obchodzić "miesięcznice".

- Będziemy przychodzić niezależnie od tego, co ta banda będzie wyprawiać, ale pamiętajcie, że odpowiedzialność za to, że w Polsce nie można spokojnie obchodzić miesięcznic wielkiej tragedii, to jest odpowiedzialność tych, którzy dzisiaj rządzą - przekazał.

"Bezczelne łamanie prawa". Kaczyński uderza w rządzących

W trakcie oświadczenia Kaczyński przekonywał, że to, co dzieje się każdego 10. dnia miesiąca na Placu Piłsudskiego jest "jednym z wielu przykładów bezczelnego łamania prawa".

- Przyjdzie czas, że to się skończy i miejmy nadzieję, że ten czas rozpocznie się już niedługo - odparł, nawiązując do zbliżających się wyborów prezydenckich, w których PiS liczy na zwycięstwo swojego kandydata Karola Nawrockiego.

Na koniec Rafał Bochenek poprosił obecną na miejscu policję o podjęcie interwencji.

- Apeluję do policjantów. Zareagujcie na to, co się tutaj dzieje, podejmijcie interwencję wobec tych, którzy zakłócają nasze uroczystości. To jest wasz obowiązek - stwierdził.