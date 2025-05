Wołodymyr Zełenski i europejscy liderzy rozmawiali telefonicznie z prezydentem Donaldem Trumpem - poinformował szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Dodał, że "Ukraina i jej sojusznicy" są oni gotowi na 30-dniowe zawieszenie broni. Warunkiem Rosji jes jednak wstrzymanie dostaw zachodniej broni i sprzętu do Ukrainy.

"Ukraina i wszyscy jej sojusznicy są gotowi na całkowite, bezwarunkowe zawieszenie broni na lądzie, w powietrzu i na morzu na co najmniej 30 dni, zaczynając od poniedziałku" - napisał szef ukraińskiego MSZ.

Podkreślił, że jeśli strona rosyjska zgodzi się na zawieszenie broni i będzie go przestrzegać, może to w dłuższej perspektywie doprowadzić do negocjacji pokojowych.

Donald Tusk w mediach społecznościowych doprecyzował, że rozmowa telefoniczna z prezydentem USA miała miejsce "po zakończeniu spotkania w Kijowie". Polski premier opublikował zdjęcie z członkami "koalicji chętnych".

Zawieszenie broni w Ukrainie? Rosja stawia warunek

Rzecznik kremla Dmitrij Pieskow w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC News zapowiedział, że Rosja będzie wymagać, by w czasie potencjalnego rozejmu wstrzymano dostawy broni z USA i Europy do Ukrainy.

- W przeciwnym razie będzie to korzystne dla Ukrainy. Będą kontynuować całkowitą mobilizację, sprowadzając nowe wojska na linię frontu - powiedział Pieskow.

- Ukraina wykorzysta ten okres na przeszkolenie nowego personelu wojskowego i zapewnienie odpoczynku tym, którzy już są. Dlaczego więc mielibyśmy przyznać Ukrainie taką przewagę? - dodał.

"Koalicja chętnych" w Kijowie. "Piłka jest po stronie Putina"

W sobotę w Kijowie pojawił się premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Grupa państw, określana mianem "koalicji chętnych", chce opracować kompleksowy plan wsparcie dla Ukrainy. Przed wyjazdem do stolicy Ukrainy liderzy europejskich państw spotkali się w Rzeszowie.

- Przesłanie brzmi: jesteśmy tu razem. W tym samym czasie, z tym samym przesłaniem: wspieramy Ukrainę. Działamy w porozumieniu z amerykańskim rządem, z Donaldem Trumpem. Wzywamy do 30-dniowego zawieszenia broni, aby w tym czasie można było przygotować negocjacje pokojowe. Piłka jest teraz po stronie Putina. Putin musi odpowiedzieć na tę ofertę" - mówił Friedrich Merz w rozmowie z "Bildem".

Kanclerz ostrzegł, że jeśli Rosja nie podejmie rozmów, NATO zareaguje wspólnie i zdecydowanie. Wówczas nastąpi poważne zwiększenie sankcji oraz udzielenie Ukrainie większego wsparcia - politycznego, finansowego i militarnego.

"Amerykanie poparliby takie rozwiązanie. Donald Trump 'najwyraźniej traci cierpliwość do Putina' " - zauważył Merz.

O konieczności zawieszenia broni mówił również w mediach francuski przywódca Emmanuel Macron. Stwierdził, że w przypadku jego zawarcia rozpoczną się bezpośrednie rozmowy między Ukrainą a Rosją, a Francja "jest gotowa pomóc".

Ursula von der Leyen - niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej w mediach społecznościowych ogłosiła, że także "wspiera propozycje pełnego i bezwarunkowego zawieszenia broni na 30 dni. "Musimy ją wdrożyć bez warunków wstępnych, aby utorować drogę do znaczących negocjacji pokojowych" - stwierdziła.

Dodała, że Europa jest gotowa, by utrzymać silną presję na Rosję i nałożyć kolejne dotkliwe sankcje. "Nasz cel jest jasny: sprawiedliwy i trwały pokój dla Ukrainy" - podsumowała niemiecka polityk.