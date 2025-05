W czwartek około godz. 15 kilkoro studentów i słuchaczy zgłosiło dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Została im udzielona specjalistyczna pomoc przez ratowników medycznych Akademii Policji w Szczytnie oraz przez zespół ratownictwa medycznego miejscowego szpitala.

Przez kolejne godziny zgłaszały się kolejne osoby, które uskarżały się na podobne symptomy.

Szczytno. Wstrzymane zajęcia. Pomoc udzielona kilkudziesięciu osobom

W tej chwili na terenie uczelni przebywa około 1000 osób. W nocy do Akademii przybył Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie, który wraz ze współpracownikiem pobrał próbki żywności i wody.

Wszystko po to, by poznać rzeczywiste źródło problemu. Jak przekazano w komunikacie uczelni, na tę chwilę pomocy lekarskiej udzielono kilkudziesięciu osobom. Dziś rano, decyzją Zastępcy Komendanta-Prorektora APwSz, wstrzymano zajęcia od 9 do 11 maja 2025 r. włącznie.

Zgodnie z zaleceniami Sanepidu polecono słuchaczom pozostanie w pokojach. Dowódcy kompanii zostali zobowiązani do informowania o ewentualnych kolejnych słuchaczach uskarżających się na dolegliwości.

"Zachowujemy wszelkie środki ostrożności"

Jednocześnie, decyzją kierownictwa Akademii Policji w Szczytnie, podjęto działania profilaktyczne polegające na dezynfekcji pomieszczeń ogólnodostępnych (w tym łazienek, sal wykładowych, klatek schodowych - red.). Zachowujemy wszelkie środki ostrożności, dlatego wszystkim wydawane są płyny dezynfekujące i maseczki.

"Na bieżąco monitorujemy sytuację, będąc w ciągłym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczytnie. Wyniki pierwszych próbek pojawią się po godzinie 15:00. Słuchaczom i studentom nieustannie zapewniany jest dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej w przychodni znajdującej się na terenie uczelni" - napisano.