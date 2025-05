8 maja był rekordowym dniem dla stacji informacyjnych Grupy Polsat. Kanał Wydarzenia 24 osiągnął najwyższy wynik oglądalności w 2025 roku, notując 2 proc. udziału w rynku w kluczowej grupie komercyjnej 16-59 oraz 1,9 proc. wśród wszystkich widzów (4+). To najlepszy wynik tej stacji od początku roku, co dowodzi jej rosnącej pozycji w segmencie newsowym.

W Polsat News Polityka absolutnym rekordem oglądalności była rozmowa dwóch kandydatów na prezydenta: Rafała Trzaskowskiego oraz Krzysztofa Stanowskiego. Niemal ćwierć miliona widzów w grupie 4+ śledziło tę wymianę poglądów. Wywiad osiągnął 3,23 proc. udziału w rynku w grupie 16-59.

W tym samym dniu łączny udział wszystkich kanałów informacyjnych Grupy Polsat - Polsat News, Polsat News 2, Polsat News Polityka oraz Wydarzenia 24 - wyniósł 5,4 proc. w grupie 16-59, co daje to najlepszy wynik od 3 lat oraz 5 proc. w grupie ogólnej (4+). Oznacza to, że co czwarty widz wybierający kanały informacyjne oglądał programy Grupy Polsat.

Na tak wysoką oglądalność wpłynęły dynamiczne wydarzenia dnia, które zdominowały przekaz medialny w Polsce i na świecie:

Wybór papieża Leona XIV, pierwszego Amerykanina;

Finałowa faza kampanii prezydenckiej przed I turą;

Wszystkie kanały informacyjne Grupy Polsat przez cały dzień relacjonowały wydarzenia na bieżąco, oferując rzetelne analizy, komentarze ekspertów oraz dostęp do informacji w czasie rzeczywistym – zarówno w telewizji, jak i poprzez serwisy online oraz media społecznościowe.

- To potwierdzenie, że widzowie doceniają jakość, wiarygodność i tempo działania naszych redakcji informacyjnych. Jesteśmy dumni, że Polacy wybierają nas w najważniejszych momentach - mówi Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, redaktor naczelny Interii oraz twórca podcastu "Polityczny WF".

red/ / Polsat News