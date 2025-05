Zawiadomienie złożone przez wojewodę śląskiego do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód dotyczy przestępstwa znieważenia miejsca pamięci narodowej - poinformował w piątek Śląski Urząd Wojewódzki. Grzegorz Braun zerwał flagę Unii Europejskiej, wytarł o nią buty a następnie podpalił.

We wtorek Grzegorz Braun wszedł do siedziby Ministerstwa Przemysłu w Katowicach z posłem Romanem Fritzem w ramach – jak to określili - "interwencji poselskiej". Wywieszoną tam flagę UE Grzegorz Braun zdjął, podeptał i zabrał ze sobą. Pojechał pod kopalnię, gdzie wystąpił na konferencji prasowej zatytułowanej: "Ile będzie kosztować likwidacja kopalń". Flagę podpalił pod krzyżem-pomnikiem poświęconym ofiarom pacyfikacji zakładu.

Dyrektor pielęgnującego pamięć o zamordowanych górnikach Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa w rozmowie z PAP ocenił zachowanie polityka jako "skandaliczne".

ZOBACZ: Grzegorz Braun zerwał flagę. Skandaliczne zachowanie kandydata na prezydenta

Śląski Urząd Wojewódzki poinformował, że wojewoda złożył do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód zawiadomienie dotyczące przestępstwa poprzez znieważenie miejsca pamięci narodowej, wykroczenia poprzez zakłócanie porządku publicznego na terenie muzealnym oraz wykroczenia poprzez używanie substancji łatwopalnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Grzegorz Braun może stracić immunitet. Prokuratura powiadomiona

Protest w katowickiej kopalni rozpoczął się po wprowadzeniu stanu wojennego. W wyniku pacyfikacji przez siły milicyjne i wojsko 16 grudnia 1981 r. zginęli: Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Zenon Zając, Zbigniew Wilk, Andrzej Pełka, Jan Stawisiński i Joachim Gnida. 23 górników zostało rannych od kul, a wielu odniosło lżejsze obrażenia. Częścią krzyża-pomnika przed jest umieszczony po prawej stronie monumentu cokół, w którym umieszczono urny z ziemią z grobów górników - ofiar pacyfikacji.

ZOBACZ: Immunitet Grzegorza Brauna. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

W środę Komenda Miejska Policji w Katowicach poinformowała, że skompletowała materiał dowodowy oraz dokumentację i przygotowała wniosek do Komendy Głównej Policji o udzielenie pomocy prawnej ws. uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi.

We wtorek Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna odnośnie kilku śledztw, m.in. w sprawie zgaszenia świeć chanukowych w Sejmie RP. Uchylenie immunitetu otworzyło drogę polskim organom do prowadzenia postępowań wobec polityka.

WIDEO: Gorąca dyskusja o mieszkaniu Nawrockiego. "Pozbawił człowieka majątku" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / mjo / polsatnews.pl