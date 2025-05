W środę klub piłkarski Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem London 2:1, awansując tym samym do finału Ligi Mistrzów. Kibice zaczęli świętować na ulicach i na Polach Elizejskich, ale radość szybko przerodziła się w zamieszki.

Paryż. Samochód wjechał w kibiców

Jak przekazuje "Le Parisen", doszło do kilku incydentów, jednak najpoważniejszy miał miejsce w centrum miasta. Czarny sedan wjechał w tłum kibiców, potrącając kilka osób. Co najmniej trzy z nich zostały ranne. Według paryskiej policji i prokuratury, jedną osobę - nieletnią, przewieziono do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. Dwie pozostałe zostały opatrzone na miejscu i wróciły bezpiecznie do swoich domów.

Po tym incydencie kibice ruszyli w pościg za sprawcą wypadku. Kierowca oraz pasażerowie uciekli z miejsca zdarzenia, a rozwścieczony tłum podpalił auto. Samochód spłonął doszczętnie.

Policja nie ujawniła, czy udało się ustalić, kto kierował i czy kogokolwiek zatrzymano w związku z potrąceniem. W czwartek rano przekazano jedynie, że "trwa szerokie dochodzenie".

Zamieszki na ulicach Paryża

Jak przekazuje AFP, tego dnia spłonęło także kilka innych aut. Kibice podpalali przypadkowe przedmioty i śmietniki oraz niszczyli witryny sklepowe. Policja używała gumowych pocisków oraz gazu łzawiącego, aby rozproszyć tłum.

Około godziny 3:00 nad ranem paryska policja informowała o 43 aresztowaniach podczas hucznego świętowania. W czwartek rano, krótko po godzinie 10:00, podano, że zatrzymanych jest 44 osób i wszyscy nadal przebywają w areszcie.