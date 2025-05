Grupa Polsat - Interia od początku roku triumfuje wśród wydawców internetowych w Polsce. Według badań Mediapanelu wydawca Interii oraz serwisów Grupy Polsat Plus zwyciężył w I kwartale br. Osiągnął także najwyższy wynik w kwietniu (20,76 mln RU). Użytkownicy doceniają portal i serwisy Grupy Polsat Plus za obiektywizm, rzetelność, różnorodność treści oraz błyskawiczny dostęp do informacji.