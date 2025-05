13 osób odniosło obrażenia w zderzeniu autobusu MPK z tramwajem na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Różyckiego we Wrocławiu. - Siedem z nich trafiło do szpitala - przekazał polsatnews.pl rzecznik KMP we Wrocławiu kom. Wojciech Jabłoński. Na miejscu pracują wszystkie służby. Skrzyżowanie jest nieprzejezdne.