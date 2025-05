"Oni wszyscy w mieszkaniówce powinni robić" - tak premier Donald Tusk skomentował na platformie X sprawę kawalerki Karola Nawrockiego. Do wpisu szefa rządu odniósł się polityk PiS Sebastian Kaleta.

Premier Donald Tusk ponownie odniósł się do sprawy mieszkania Karola Nawrockiego. Wspierany przez PiS kandydat na prezydenta miał wykupić je od obecnie 80-letniego pana Jerzego. Starszy mężczyzna ostatecznie trafił do DPS-u, a sprawa jest szeroko komentowana przez polityków i obserwatorów.

Na wczorajszej konferencji prasowej w Holandii lider obozu rządowego stwierdził, że sprawa nabytego przez prezesa IPN mieszkania "brzydko pachnie".

Tusk: Politycy PiS powinni robić w budowlance

Premier podzielił się z internautami krótkim wpisem na platformie X. Wspomniał w nim o Nawrockim oraz o kilku czołowych politykach Zjednoczonej Prawicy.

"Mateusz, Karol, Jarosław, Joachim - oni wszyscy w mieszkaniówce powinni robić. Działki, mieszkania, wieżowce, remonty… Wszystko tanio lub za darmo. Lepszych nie znajdziecie" - napisał szef rządu.

Sebastian Kaleta komentuje wpis premiera

Wpis Donalda Tuska wywołał duże poruszenie w sieci. Odniósł się do niego m.in. poseł PiS Sebastian Kaleta.

"Mówi to człowiek, który latami odwracał wzrok od wyrzucanych na bruk lokatorów w reprywatyzacji warszawskiej. Pana koleżanka i protegowana pozwoliła na wieloletnie działanie mafii reprywatyzacyjnej w ratuszu (jej własne słowa!). Rafał Trzaskowski był w apogeum afery szefem jej sztabu wyborczego, a jako Prezydent Warszawy nie wypłacał im należnych odszkodowań co odblokowaliśmy specustawą w 2019 roku! Wstydu nie macie" - czytamy we wpisie byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS.

Kaleta odniósł się w ten sposób do tzw. afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Miała ona miejsce w czasach rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz.

